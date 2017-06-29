Реал хочет подписать Маркиньоса, Сандро и Лукаса Эрнандеса

«Реал» ведет активную работу на трансферном рынке и делает серьезную ставку на молодых исполнителей.

Мадридский гранд серьезно работает над усилением линии обороны, что обусловлено практически необратимым решением Пепе покинуть королевский клуб. В центр обороны «Реал» может подписать Маркиньоса с «ПСЖ» или Лукаса Эрнандеса с «Атлетико».

21-летний Лукас, который является старшим братом еще одного новичка «Реала» Тео Эрнандеса , сам предложил свои услуги «сливочным». Правда, Реал давно следит за этим игроком и может выложить за него 40 млн евро. А в вот 23-летний Маркиньос может обойтись «Реалу» в целых 60 млн евро.

Кроме этого, «Реал» якобы собирается выкупить у «Малаги» контракт экс-форварда «Барселоны» Сандро Рамиреса. Президент мадридского гранда Флорентино Перес не раз заявлял, что клуб будет делать ставку на испанских игроков.