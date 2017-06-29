МИД Великобритании не рекомендует фанатам посещать Чечню и Дагестан

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило специальную памятку для болельщиков, которые захотят посетить ЧМ-2018 в России.

В ней собраны различные рекомендации и предостережения для путешественников.

В частности, МИД не рекомендует приближаться к границам Луганской и Донецкой областей более чем на 10 километров. Также не рекомендуется без крайней необходимости приближаться к границам Харьковской области более чем на 10 километров.

При этом Великобритания не признает Крым частью России, напоминают авторы.

Не рекомендует МИД Великобритании болельщикам посещать Чечню, Ингушетию и Дагестан. А также Буденовский, Левокумский, Нефтекумский и Курский районы в Ставропольском крае.

МИД предупреждает о высокой угрозе террористических атак, объектом которых может стать Россия во время ЧМ-2018. Также авторы призывают остерегаться уличной преступности.