МИД Великобритании не рекомендует фанатам посещать Чечню и Дагестан

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило специальную памятку для болельщиков, которые захотят посетить ЧМ-2018 в России.
В ней собраны различные рекомендации и предостережения для путешественников.
В частности, МИД не рекомендует приближаться к границам Луганской и Донецкой областей более чем на 10 километров. Также не рекомендуется без крайней необходимости приближаться к границам Харьковской области более чем на 10 километров.
При этом Великобритания не признает Крым частью России, напоминают авторы.
Не рекомендует МИД Великобритании болельщикам посещать Чечню, Ингушетию и Дагестан. А также Буденовский, Левокумский, Нефтекумский и Курский районы в Ставропольском крае.
МИД предупреждает о высокой угрозе террористических атак, объектом которых может стать Россия во время ЧМ-2018. Также авторы призывают остерегаться уличной преступности.
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