СЕВИДОВ: «Я не отказался бы от такого футболиста, как Макаренко»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов прокомментировал информацию о том, что вместе с его командой тренируется бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко.

«Макаренко действительно тренируется с «Мариуполем», но без каких-либо обязательств, он просто поддерживает с нами форму. Конечно, я не отказался бы от такого футболиста, но говорить об этом крайне преждевременно.

Евгений сейчас даже не на просмотре у нас — он очень хочет играть, найти себе новый клуб, и поэтому стремится быть в нужных кондициях. Так что и в сегодняшнем спарринге «Мариуполя» с «Колосом» он играть не будет», — сказал Севидов.