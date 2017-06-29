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СЕВИДОВ: «Я не отказался бы от такого футболиста, как Макаренко»

Коуч «Мариуполя» подтвердил информацию, что бывший защитний «Динамо» тренируется с его клубом

  • 29.06.2017 12:03
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ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов
Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов прокомментировал информацию о том, что вместе с его командой тренируется бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко.
 
«Макаренко действительно тренируется с «Мариуполем», но без каких-либо обязательств, он просто поддерживает с нами форму. Конечно, я не отказался бы от такого футболиста, но говорить об этом крайне преждевременно.
 
Евгений сейчас даже не на просмотре у нас — он очень хочет играть, найти себе новый клуб, и поэтому стремится быть в нужных кондициях. Так что и в сегодняшнем спарринге «Мариуполя» с «Колосом» он играть не будет», — сказал Севидов.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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