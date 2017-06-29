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Барселона представила новую выездную форму

В гостевых матчах сезона 2017/2018 каталонцы будут играть в голубом

  • 29.06.2017 11:49
  • 77 просмотров
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Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

Каталонская «Барселона» представила новую выездную форму на сезон 2017/2018. В этот раз «блаугранас» остановились на голубой расцветке.

Источник — ФК Барселона

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