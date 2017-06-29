Каталонская «Барселона» представила новую выездную форму на сезон 2017/2018. В этот раз «блаугранас» остановились на голубой расцветке.
Источник — ФК Барселона
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Каталонская «Барселона» представила новую выездную форму на сезон 2017/2018. В этот раз «блаугранас» остановились на голубой расцветке.
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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