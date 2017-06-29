Барселона представила новую выездную форму

ну,как-то тяжело сказать за чувака,что он плохо играет,когда он за сезон по 50 банок ложит

Та что на фото, никак не могла родить. Она не была беременной, 3 июня, собсно финал ЛЧ, она была ...

Странная информация, лично я пару недель назад читал что родила не суррогатная мать, а его девушк...

У него двойной стимул. Если забьет гол, его мужики целовать будут и повалят на газон.