Роман САНЖАР: «Приходится начинать все заново»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал ничью своей команды в контрольном матче с «Гелиосом» (0:0) и поведал о некоторых кадровых моментах.

- Нас покинул целый ряд ребят, с которыми мы добились высокого результата в прошлом сезоне. Приходится начинать все заново. Это очень непросто, и в игре это сразу же заметно. Пока что ушедших лидеров мы не заменили. Будем искать ребят, работать, выходить из этой ситуации. Пока я не готов сказать, кто нас усилит. Будут еще приезжать футболисты на просмотр.

- В последнее время говорят, что Моха может быть продан в Китай…

- Пока что это только лишь слухи. Через два дня марокканец присоединится к нам и начнет готовиться к новому чемпионату.

- Предстоящий старт в еврокубках держите в голове?

- На подготовке это никак не сказывается. Мы думаем о старте в Лиге Европы, но готовимся и к чемпионату. Стараемся двигаться от игры к игре на сборах, разбираем, анализируем свои действия. У нас новая команда, очень сложно за короткий срок добиться взаимопонимания между футболистами. Поэтому все мои мысли – о строительстве новой команды. Это самое главное. Далеко мы не заглядываем.

- Какие позиции хотите усилить?

- Хотелось бы увидеть креативных футболистов в атаке и в середине поля. Нам нужны также центральные защитники, ведь ушел Дима Гришко, он был лидером нашей обороны.