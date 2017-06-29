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У Вереса з'явився новий співзасновник

Ним став власник ПАТ «Львівський холодокомбінат» Богдан Копитко

  • 29.06.2017 11:14
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ФК Верес
© ФК Верес

Відбулись загальні збори ТОВ «Футбольний клуб «Верес», співзасновником якого є Громадська спілка «Народний клуб «Верес». Було розглянуто і прийнято кілька важливих питань щодо подальшого розвитку НК «Верес» та участі у Прем`єр-лізі.

На розгляд засновників ТОВ «Футбольний клуб «Верес» було подано заяву про відставку Ігоря Дедишина з посади генерального директора. Керівництво задовольнило заяву. На час проведення аудиту товариства та до моменту передачі справ Дедишиним - виконуючим обов`язків генерального директора призначено Андрія Паньківа.

Окрім того, було внесено зміни в установчі документи ТОВ «Футбольний клуб «Верес». Так, замість юридичної особи ПАТ «Львівський холодокомбінат», співзасновником став його власник Богдан Копитко.

- Наша співпраця з Народним клубом «Верес» розпочалась на зорі його відродження. Тоді мало хто вірив в успіх, але мені подобалась та сміливість, рішучість і новизна, яку заявив «Верес». Спостерігаючи за успіхами, помилками і перемогами, я зрозумів, що те рішення дворічної давнини про підтримку Народного клубу було правильним. - заявив власник ПАТ «Львівський холодокомбінат» (торгова марка «Лімо») Богдан Копитко. - Нині я гордий, що є частиною цієї народності, пишаюсь своєю співучастю в успіхах «Вереса». Стверджую, що і надалі підтримуватиму і допомагатиму Народному клубу «Верес» йти своїм унікальним і переможним шляхом. Ми маємо спільну мету і спільну відповідальність за долю Народного клубу «Верес». Переконаний, що разом ми досягнемо поставлених задач і побачимо червоно-чорні кольори на єврокубкових футбольних аренах. А тим шляхом, який проклали рівнями в українському футболі скористаються й у інших регіонах України.

Вважає позитивом для Народного клубу «Верес» ті події, які відбулись й президент ГС «Народний клуб «Верес» Олексій Хахльов.

- Ще на початку нашого шляху, я чесно зізнавався, що не знаю що таке народність. І казав, що ми разом маємо прокласти цей шлях. Ми з вами показали, що народність - це коли збігаються цілі громади, влади і бізнесу. Партнерство, співфінансування та співпраця дають результат. Цей результат - справжній Народний клуб «Верес», який зараз вже є частиною Прем`єр-ліги. А у майбутньому - це Єврокубки у Рівному, на новій футбольній арені.

Источник — ФК Верес

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