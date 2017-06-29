ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Ареною Львів керують повні дилетанти і профани»

Генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький розповів при причини, що змусили клуб змінити домашню прописку і переїхати на стадіон «Україна».

– У чому причина переїзду «Карпат» на «Україну»?

– Фактично, причина в тому, що ми не підписали договір з «Ареною Львів». Інше питання – чому до цього дійшло. Для «Карпат» було дуже важливо свої домашні матчі проводити на новому і комфортному стадіоні. Але біда в тому, що керують цією прекрасною спорудою повні профани і дилетанти, які не мають ані управлінського досвіду, ані розуміння, як треба заробляти гроші, ані найменшого поняття про футбольний менеджмент. «Арена Львів» – це державне підприємство, яке потребує величезних коштів на обслуговування. Кожна копійка для такої споруди мала б бути важливою, адже зараз ніхто не може дозволити собі розкидатися грішми. Але, як виявилося, «Арені Львів» не потрібні гроші! Їм не потрібні понад три мільйони гривень, які «Карпати» пропонували їм за сезон!

– Звідки взялася така сума?

– У минулому сезоні «Карпати» платили «Арені Львів» за матч 161 тисячу гривень. Але зважаючи на те, що виросли ціни на комунальні послуги та інші послуги у сфері обслуговування, ми збільшили ціну до 200 тисяч за матч. Зауважу, що мова йде лише про оренду стадіону і в цю суму не входять клінінг, охорона, стюарди, пожежні, швидка та поліція. За сезон, за всі домашні матчі, «Арена Львів» отримала б від клубу 3 мільйони 200 тисяч гривень! Переговорний процес ми почали ще в лютому, але керівництво «Арени Львів» наче з місяця звалилося! Вони або не відповідали на наші запити, або робили вигляд, що нічого не розуміють, або просто нас ігнорували. Жодної ініціативи від них не було. Усі пропозиції надходили виключно від наших працівників, які займалися питанням підписання 5-річної угоди! Ми прекрасно розуміли, що 200 тисяч гривень – це ціна лише одного сезону, не виключено, що в майбутньому вона б зростала, залежно від умов. У свою чергу, «Арена Львів» отримала б системного партнера та сталий прибуток. Зараз ми робимо висновок, що керівництво стадіону або не хоче, або не вміє заробляти гроші, вони просто бажають їх отримувати! Але в сучасному світі так не буває!

– Невже міністерство, які курують питання «Арени Львів» просто закривають очі на ці речі?

– Тут взагалі ледь не детективна історія. Почнемо з того, що директор «Арени Львів» Євген Болкун, відповідно до певної інформації, є ставлеником Степана Кубіва – віце-прем’єр-міністра України. І директором він став за дуже дивних обставин. Коли зняли попереднього директора Ринського, відповідно до закону, на таку важливу та серйозну посаду, мали призначити конкурс. Болкуна призначили виконувачем обов’язків, але потім, дуже тихо і непомітно, приставку «в.о.» забрали, а про конкурс «забули». Звісно, ми неодноразово зверталися в міністерство, зокрема до заступника міністра молоді і спорту Миколи Даневича, але звідти нас направляли до Болкуна. Він же, у свою чергу, як людина, яка не має власної позиції, постійно наголошував на тому, що не має права приймати будь-яких рішень, це прерогатива міністерства. Кілька місяців ми витратили на такий безглуздий волейбол.

– А раніше непрофесіоналізм директора «Арени Львів» ніяк не відображався?

– Ви вже забули про те, як «Арена Львів» віддала стільці на Євробачення? При чому зробила це без нашого відома і під час наших домашніх матчів. Мало того, що цим диким рішенням забрати стільці з центральних трибун вони фактично спотворили картинку для телетранслятора, так ще й примудрилися забрати крісла з ресторану, куди продаються VIP-квитки. Ми були просто шоковані, коли побачили таку картину. Окрім цього ми отримували листи від стадіону з побажаннями перенести наші матчі, бо в них чи то весілля, чи то конференції. Коли такі можливості були то ми, звичайно, йшли на зустріч, але ідентичних кроків від них не бачили. Також ми постійно стикалися із порушеннями фінансових умов договору, зокрема, «Арена Львів» не віддавала нам наші кошти за квитки, використовуючи їх задля власних потреб (оплата податків та виплата заробітньої плати). Ми знизували плечима, і хоч без розуміння, але йшли на зустріч. Ми не хотіли скандалу, не мали наміру виносити наші стосунки в публічну площину, але зараз просто не можемо мовчати! З вини керівництва стадіону та міністерства ми повинні грати на «Україні». І ми зобов’язані пояснити уболівальникам причини такого рішення. У будь-якому випадку, я б не назвав наші стосунки партнерськими, саме завдяки тому, що в керівництва стадіону відсутні необхідні для сучасного топ-менеджера якості: далекоглядність, бажання працювати та вміння заробляти.

– Невже «Арена Львів» настільки байдуже ставиться до власного достатку? На що там розраховують?

– Важко сказати. Знаю, що «Зоря» проведе там кілька матчів Ліги Європи. Приблизно стільки ж зіграє «Верес». Можливо, ще якісь команди. Але це все епізодичні випадки, у стадіону не буде системного партнера, не буде сталого прибутку. А все через їхню бездіяльність та непрофесіоналізм. Скажу чесно, нам дуже боляче. Але через постійні ігнорування та відверте небажання співпрацювати, просто руки опускаються. Знаєте, через що звільнили попереднього директора? Через інциденти у питаннях безпеки. Ми зі свого боку неодноразово зверталися до «Арени Львів», щоб облаштувати фан-сектори спеціальними огорожами, але вони пальцем об палець не вдарили в цьому напрямку. Їм нічого не потрібно, вони нічого не хочуть робити. Ми були готові вкладати величезні кошти в державний стадіон, але їм цього не потрібно.

– Невже не було ніяких інших важелів впливу? Адже стадіон «Україна», хоч і рідний, але все ж застарілий, не такий комфортний і зручний для уболівальника...

– Так і є. «Арена Львів» обходиться нам значно дорожче, аніж «Україна», але ми грали там виключно заради нашого уболівальника, хотіли надати йому максимальний комфорт. Але що нам залишається зараз робити? «Арена Львів» не реагує на наші звернення, ігнорує наші пропозиції. Якщо їм мало 200 тисяч за матч, то чому вони про це не скажуть?! У нас вже просто нема часу. Для того, щоб заявити стадіон, потрібно підписати велику кількість договорів та угод. А ще потрібно провести роботу над друком квитків, це займає два тижні. Ідентична ситуація і з абонементами. Ми вже просто не маємо часу на їхні зволікання... Зараз сподіваємось на реакцію, зокрема, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра молоді та спорту Ігоря Жданова. Сподіваємося, що він в найкоротші терміни наведе порядок, бо на даному етапі виходить абсурдна ситуація, коли такий серйозний об'єкт залишається без постійного клубу та взагалі ставиться під питання подальше існування та діяльність одного з найкращих стадіонів України через бездіяльність двох байдужих чиновників. Вони повинні служити людям і державі, а не власним інтересам. І ми загалом не виключаємо можливості того, що є певна стратегія знищення або доведення «Арени Львів» до банкрутства.