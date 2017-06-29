Джаба Липартия стал игроком Анжи

Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи».

Профессиональную карьеру Липартия начал в молодежной команде «Тбилиси», откуда перешёл в «ВИТ Джорджию», в составе которого завоевал золотые и серебряные медали чемпионата Грузии. С 2011 ода выступал за луганскую «Зарю», за это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов. Вместе с «Зарей» Джаба стал бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины.

Имеет в активе матчи за молодежную и национальную сборные команд Грузии.

В составе «Анжи» Липартия успел принять участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.