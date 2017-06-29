Олимпик сыграл вничью с Гелиосом

На третий день учебно-тренировочного сбора под Харьковом «Олимпик» провел контрольный матч с харьковским «Гелиосом». На фоне нагрузок дончане отыграли тяжелый матч, в котором решали поставленные тренерским штабом задачи.

Встреча началась достаточно резво и динамично, обе команды старались идти вперед с первых минут и угрожать воротам друг друга. Гринь здорово разогнал атаку правым флангом, кинул в прорыв Шестакова, который выполнил передачу на дальнюю штангу – Сергийчук срезал мяч головой, но Немчанинов не успел замкнуть эту скидку.

В ответ «Гелиос» создал свой классный момент, харьковчане прорвались по левому флангу, прошла передача на 11-метровую отметку, но форвард «Гелиоса» откровенно простил донецкую команду, пробив выше ворот.

В дальнейшем игра несколько успокоилась, но «Гелиос» все же имел несколько моментов. В частности, после дальнего удара Кичи классный сейв сотворил Котляров, вытянув мяч из-под перекладины. А Кравченко пробил неточно.

Незадолго до перерыва мог забивать и «Олимпик», Гринь заработал штрафной, и сам же решил его пробить. Но ударил выше ворот. В итоге, на перерыв команды так и ушли при счете 0:0.

Второй тайм начался с достаточно неприятного эпизода. У ворот «Гелиоса» возник опасный момент, Гринь выбегал на вратаря соперника и столкнулся с ним. В результате тяжелую травму получил голкипер, а Сергей отделался легким испугом.

Этот эпизод несколько успокоил игру, на поле стало меньше стыков, но и моменты особо не создавались. Был шанс отметиться голом у Сондея, но Ваня затянул с ударом. Неплохо выходил на удар Гошкодеря, которому удалось пробить с правой – вратарь выручил харьковчан.

В концовке игра стала больше сумбурной, мало что получалось у обеих команд. Все тот же Сондей пробивал головой, но удар у него толком не получился. Аналогично замыкал подачу с фланга Заика, но и ему удача не сопутствовала. А вот «Гелиос» имел куда более реальный шанс забить, но после прострела с левого фланга и удара форварда «солнечных», «Олимпик» спас Вожинский.

В итоге, обе команды так и не смогли забить хотя бы гол, матч завершился нулевой ничьей. Свой следующий спарринг «олимпийцы» проведут в воскресенье, 2 июля, с ФК «Мариуполь».

ФК «Олимпик» – ФК «Гелиос» – 0:0

«Олимпик»: Котляров (Махарадзе, 31, Важинский, 61), Шестаков (Ярмоленко, 61, Сацюк, 82), Эммерсон (Единак, 82), Федорив (Лухтанов, 46), Немчанинов (Калугин, 46), Цымбалюк (Иванисеня, 46), Брикнер (Гошкодеря, 46), Гринь (Заика, 57), Хомутов (Сондей, 46), Сергийчук (Гучи. 46), Беленький (Лукьянчук, 33).

«Гелиос» (стартовый состав): Сидоренко, Лобойко, Скоблов, Семенина, Скарлош, Счастливцев, Козлов, Кича, С. Краченко, Козлов, Шопин