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Карпати розпочнуть новий сезон на стадіоні Україна

Львівський клуб не зміг домовитися з «Ареною Львів»

  • 29.06.2017 10:37
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Зважаючи на відсутність договору, а також будь-яких професійних навиків керівництва «Арени Львів», львівські «Карпати» вимушено розпочнуть новий сезон на стадіоні «Україна».

ФК «Карпати» став ініціатором 5-річного контракту з «Ареною Львів», а самі переговори ініціював ще з лютого. Однак, керівництво «Арени Львів» регулярно затягувало перемовини, зривало їхній процес чи то власним небажанням чи то відсутністю будь-яких менеджерських бачень.

Остання пропозиція «зелено-білих» залишилася без відповіді. Таким чином, у клубу не залишилося іншого виходу, як повернутися на стадіон «Україна». Детальніша інформація про переговори між «Карпатами» та «Ареною Львів» буде опублікована найближчим часом.

Источник — ФК Карпаты

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