Заря продлила контракты с Форстером и Паулиньо

Луганская «Заря» продлила контракты с двумя легионерами – Рафаэлем Форстером и Паулиньо.
Рафаэль Форстер и Паулиньо перешли в стан «черно-белых» в январе 2016-го года. В прошедшем сезоне Форстер сыграл 32 матча и забил 8 голов. Что касается Паулиньо, то он провел в сезоне 2016/2017 37 поединков.
Источник — ФК Заря
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