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Заря продлила контракты с Форстером и Паулиньо

Легионеры останутся в луганском клубе

  • 29.06.2017 10:21
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Луганская «Заря» продлила контракты с двумя легионерами – Рафаэлем Форстером и Паулиньо.

Рафаэль Форстер и Паулиньо перешли в стан «черно-белых» в январе 2016-го года. В прошедшем сезоне Форстер сыграл 32 матча и забил 8 голов. Что касается Паулиньо, то он провел в сезоне 2016/2017 37 поединков.

Источник — ФК Заря

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