Александр КАРАВАЕВ: «Хочу попробовать свои силы в Европе»

Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев, который весеннюю часть прошлого сезона провел в аренде в «Фенербахче», рассказал о своем будущем.
«Есть большой интерес от Юрия Николаевича Вернидуба. Мы с ним неоднократно созванивались. У нас сложились хорошие отношения, он отличный человек и прекрасный тренер. Под его руководством я, можно сказать, расцвел в хорошем плане. Благодарен ему за это.
Вернидуб говорил, что хочет со мной поработать. Я тоже „за“. Раз я не подхожу „Шахтеру“, то следует искать клуб, где я нужен, который смог бы меня выкупить или взять в аренду с правом выкупа. Надо как-то находить эти пути.
Вариант с «Зарей» я, конечно, рассматриваю. Но сейчас такая ситуация, что есть и другие варианты, они пока в стадии переговоров и слухов. Хочу попробовать свои силы в Европе. Возможно, все получится», — сказал Караваев.
Источник — ТК Футбол
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