Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КАРАВАЕВ: «Хочу попробовать свои силы в Европе»

Экс-игрок «Зари» возвращается из «Фенербахче» в Украину

  • 29.06.2017 09:50
  • 338 просмотров
  • 1 комментария
Метки
twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
© twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев, который весеннюю часть прошлого сезона провел в аренде в «Фенербахче», рассказал о своем будущем.
 
«Есть большой интерес от Юрия Николаевича Вернидуба. Мы с ним неоднократно созванивались. У нас сложились хорошие отношения, он отличный человек и прекрасный тренер. Под его руководством я, можно сказать, расцвел в хорошем плане. Благодарен ему за это.
 
Вернидуб говорил, что хочет со мной поработать. Я тоже „за“. Раз я не подхожу „Шахтеру“, то следует искать клуб, где я нужен, который смог бы меня выкупить или взять в аренду с правом выкупа. Надо как-то находить эти пути.
 
Вариант с «Зарей» я, конечно, рассматриваю. Но сейчас такая ситуация, что есть и другие варианты, они пока в стадии переговоров и слухов. Хочу попробовать свои силы в Европе. Возможно, все получится», — сказал Караваев.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 29.06.2017 09:59
    +4
    Гробят в Шахтере пацанов - и в основу не попадают и не продают вовремя.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.