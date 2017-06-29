Андрей ПЯТОВ: «Скоро у Шахтера будут громкие продажи»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов уверен, что скоро в команде появятся новые Виллианы, Фернандиньо, Мхитаряны и Дуглас Косты.

— Андрей, расскажи, как ты в родной Кировоград, ныне Кропивницкий, кроме завоеванного Шахтером Кубка УЕФА, еще и своих «одноклубников» — Жадсона с Дуляем — привозил.

— История еще та (улыбается)! На въезде в город нас встречал мой первый тренер Вадим Анатольевич Бондарь — скорректировать планы, рассказать программу. Подтянулись и два моих друга детства: один — лысоватый, а второй — невысокого роста, темненький. Уже в городе к нам подходит один любитель футбола, видно, плавающий в этом деле. А Вадим Анатольевич еще тот юморист. Быстро раскусив «специалиста», торжественно представил ему моих «одноклубников»: вот этот — Игор Дуляй, а тот, что потемнее, — Жадсон. Тот на радостях и фотографировался со звездами, и автографы брал…

— Когда ты дома и заходишь на кухню…

— Открываю холодильник. А если серьезно, то в еде я не привередливый. К примеру, жена готовит очень вкусную пиццу, мясные блюда. Хотя питаюсь-то я в основном с командой. Но, если нужно, могу и яичницу поджарить, и суп сварить. Так что врасплох не застанете.

— А как насчет вредных привычек?

— Как же без них? Ногти грызу, к примеру.

— Валерий Васильевич Лобановский, когда у него спросили, кто в его команде не курит, ответил: «Я».

— Все мы не без греха. Главное, чтобы работе не мешало. То же и со спиртным.

— Знаем, что Мирча Луческу не возражал, если игроки после матча выпивали по бокалу вина.

— Мистер сам любил выбить бокал хорошего вина. Поэтому когда мы играли поздно, в основном — в Лиге чемпионов, да еще добивались хорошего результата, то на ужине после игры игрокам действительно не запрещали выпить вина.

— А как в это плане у Фонсеки?

— Построже (улыбается).

— Уход Мирчи Луческу из Шахтера ты как пережил? Все же столько сезонов ты тренировался под началом этого специалиста…

— Расставание с Мистером особым сюрпризом не стало, в команде об этом знали. После игры в финале Кубка страны Луческу тепло попрощался. Мы подарили ему памятные футболки. Конечно, нотки грусти присутствовали, но, как говорится, все, что не делается — к лучшему.

— И результаты Шахтера в минувшем сезоне это подтверждают — вы снова доминировали на внутренней арене.

— Да, Мирча Луческу пожелал нам, чтобы мы вернули чемпионство и кубок. Нам это удалось, значит, мы на правильном пути.

— Получается, что на пользу вам пошла эмоциональная встряска, связанная со сменой тренера. Состав ваш ведь не изменился.

— Выходит, наш президент, решившийся на смену наставника, все правильно сделал.

— На сборах ты всегда жил в одной комнате с Александром Кучером. Как он отреагировал на то, что пришлось уходить из Шахтера?

— Естественно, после стольких лет в команде, тяжело. Этот футболист очень много дал Шахтеру, с ним наша команда одержала много громких побед. Скажу честно, мне его очень сильно не хватает. Но что поделаешь – клуб и игрок приняли решение прекратить сотрудничество…

— Футбольную карьеру Александр заканчивать не собирается?

— Насколько я знаю – нет. Настроен еще пару сезонов, как говорят футболисты, попылить (улыбается). Желаю Саше побыстрее найти новую команду!

— Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста перешли из Шахтера в великие клубы и не затерялись там. У тех, кто остался, нет чувства, что «на его месте мог быть я»?..

— Ни в коем случае! Сейчас те, кто был как бы в тени перечисленных исполнителей, играют не хуже. И, уверен, в скором времени у Шахтера будут очередные громкие продажи.

— У тебя после стольких лет в донецкой команде не возникало желания попробовать себя в другом чемпионате?

— Меня все устраивает в Шахтере. Мы почти каждый год играем в Лиге чемпионов, у меня нет никаких проблем в бытовом плане. Да и чтобы попробовать себя в другом клубе, нужно ведь сначала получить приглашение, правильно? (Улыбается). У меня таковых нет, поэтому говорить об этом нет смысла.

— За профессиональную карьеру ты уже завоевал 18 трофеев. Тяжело находить мотивацию для новых побед?

— Завоевывать, к примеру, каждое новое золото чемпионата намного сложнее, чем предыдущее. Оттого и интереснее. Поэтому лично у меня с мотивацией никаких проблем нет! Как только почувствую, что она пропадает, буду заканчивать с футболом.