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Андрей ПЯТОВ: «Скоро у Шахтера будут громкие продажи»

Голкипер «горняков» рассказал, почему не переехал в другой чемпионат

  • 29.06.2017 09:33
  • 1681 просмотров
  • 5 комментария
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shakhtar.com. Андрей Пятов
© shakhtar.com. Андрей Пятов
Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов уверен, что скоро в команде появятся новые Виллианы, Фернандиньо, Мхитаряны и Дуглас Косты.
 
— Андрей, расскажи, как ты в родной Кировоград, ныне Кропивницкий, кроме завоеванного Шахтером Кубка УЕФА, еще и своих «одноклубников»  — Жадсона с Дуляем — привозил.
— История еще та (улыбается)! На въезде в город нас встречал мой первый тренер Вадим Анатольевич Бондарь — скорректировать планы, рассказать программу. Подтянулись и два моих друга детства: один — лысоватый, а второй — невысокого роста, темненький. Уже в городе к нам подходит один любитель футбола, видно, плавающий в этом деле. А Вадим Анатольевич еще тот юморист. Быстро раскусив «специалиста», торжественно представил ему моих «одноклубников»: вот этот — Игор Дуляй, а тот, что потемнее, — Жадсон. Тот на радостях и фотографировался со звездами, и автографы брал…
 
— Когда ты дома и заходишь на кухню…
— Открываю холодильник. А если серьезно, то в еде я не привередливый. К примеру, жена готовит очень вкусную пиццу, мясные блюда. Хотя питаюсь-то я в основном с командой. Но, если нужно, могу и яичницу поджарить, и суп сварить. Так что врасплох не застанете.
 
— А как насчет вредных привычек?
— Как же без них? Ногти грызу, к примеру.
 
— Валерий Васильевич Лобановский, когда у него спросили, кто в его команде не курит, ответил: «Я».
— Все мы не без греха. Главное, чтобы работе не мешало. То же и со спиртным.
 
— Знаем, что Мирча Луческу не возражал, если игроки после матча выпивали по бокалу вина.
— Мистер сам любил выбить бокал хорошего вина. Поэтому когда мы играли поздно, в основном — в Лиге чемпионов, да еще добивались хорошего результата, то на ужине после игры игрокам действительно не запрещали выпить вина.
 
— А как в это плане у Фонсеки?
— Построже (улыбается).
 
— Уход Мирчи Луческу из Шахтера ты как пережил? Все же столько сезонов ты тренировался под началом этого специалиста…
— Расставание с Мистером особым сюрпризом не стало, в команде об этом знали. После игры в финале Кубка страны Луческу тепло попрощался. Мы подарили ему памятные футболки. Конечно, нотки грусти присутствовали, но, как говорится, все, что не делается — к лучшему.
 
— И результаты Шахтера в минувшем сезоне это подтверждают — вы снова доминировали на внутренней арене.
— Да, Мирча Луческу пожелал нам, чтобы мы вернули чемпионство и кубок. Нам это удалось, значит, мы на правильном пути.
 
— Получается, что на пользу вам пошла эмоциональная встряска, связанная со сменой тренера. Состав ваш ведь не изменился.     
— Выходит, наш президент, решившийся на смену наставника, все правильно сделал.
 
— На сборах ты всегда жил в одной комнате с Александром Кучером. Как он отреагировал на то, что пришлось уходить из Шахтера?
— Естественно, после стольких лет в команде, тяжело. Этот футболист очень много дал Шахтеру, с ним наша команда одержала много громких побед. Скажу честно, мне его очень сильно не хватает. Но что поделаешь – клуб и игрок приняли решение прекратить сотрудничество…
 
— Футбольную карьеру Александр заканчивать не собирается?
— Насколько я знаю – нет. Настроен еще пару сезонов, как говорят футболисты, попылить (улыбается). Желаю Саше побыстрее найти новую команду!
 
— Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста перешли из Шахтера в великие клубы и не затерялись там. У тех, кто остался, нет чувства, что «на его месте мог быть я»?..
— Ни в коем случае! Сейчас те, кто был как бы в тени перечисленных исполнителей, играют не хуже. И, уверен, в скором времени у Шахтера будут очередные громкие продажи.
 
— У тебя после стольких лет в донецкой команде не возникало желания попробовать себя в другом чемпионате?
— Меня все устраивает в Шахтере. Мы почти каждый год играем в Лиге чемпионов, у меня нет никаких проблем в бытовом плане. Да и чтобы попробовать себя в другом клубе, нужно ведь сначала получить приглашение, правильно? (Улыбается). У меня таковых нет, поэтому говорить об этом нет смысла.
 
— За профессиональную карьеру ты уже завоевал 18 трофеев. Тяжело находить мотивацию для новых побед?
— Завоевывать, к примеру, каждое новое золото чемпионата намного сложнее, чем предыдущее. Оттого и интереснее. Поэтому лично у меня с мотивацией никаких проблем нет! Как только почувствую, что она пропадает, буду заканчивать с футболом.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 29.06.2017 09:44
    0
    Андрей по-честному без обиняков, как обычно. Приятнейший человек и лучший украинский вратарь после Шовковского (конечно в его лучшие годы).
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    wezom07
      wezom07, 29.06.2017 09:51
    +2
    Палкина продадут?)
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    joe777
    online
      joe777, 29.06.2017 09:52
    -1
    FKTNMNTN, 29.06.2017 09:44
    Андрей по-честному без обиняков, как обычно. Приятнейший человек и лучший украинский вратарь после Шовковского (конечно в его лучшие годы).

    А ещё он с боевиками любит фотографироваться на блокпостах.
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    Олесь Хорунжий
    online
      Олесь Хорунжий, 29.06.2017 10:07
    +1
    ну вот и уравняемся скоро в силе.
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    takvan123
    takvan123, 29.06.2017 10:19
    -1
    joe777, 29.06.2017 09:52
    FKTNMNTN, 29.06.2017 09:44
    Андрей по-честному без обиняков, как обычно. Приятнейший человек и лучший украинский вратарь после Шовковского (конечно в его лучшие годы).

    А ещё он с боевиками любит фотографироваться на блокпостах.
    И с фашистами в украинских госпиталях тоже любит фотографироваться.Прямо всем пытается угодить)))
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