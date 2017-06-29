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Огнен ВУКОЕВИЧ: «Надеюсь, чемпионство вернется в Киев»

Менеджер киевского «Динамо» рассказал о своих функциях в клубе

  • 29.06.2017 09:10
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ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич
За ходом подготовки киевского «Динамо» к новому сезону на тренировочном сборе в Тироле внимательно наблюдает новый менеджер «бело-синих» по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы, а в недалеком прошлом – блестящий игрок нашего клуба Огнен Вукоевич. Мы попросили Огнена рассказать подробнее о его новом призвании.
 
- Огнен, после нескольких лет отсутствия в «Динамо» вы вернулись уже в другом статусе, закончив карьеру. Расскажите о своей новой профессии.  
- Я очень рад возвращению в мой любимый клуб. Огромное спасибо президенту киевского «Динамо» за предоставленную возможность себя реализовать на новом поприще. Это важный шаг в моей жизни. Я хочу учится чему-то новому и работать, развиваться, продолжать спортивную карьеру после завершения игровой. У меня очень ответственная, важная миссия. Своей работой я хочу помогать «Динамо» добиваться хороших результатов. Смотрю только вперед и хочу, чтобы у нас все получилось.
 
- Что входит в круг ваших обязанностей?
- Я буду заниматься поиском талантливых футболистов в Центральной и Восточной Европе, в странах Балканского региона. Как молодых перспективных игроков, так и исполнителей, готовых усилить первую команду. Также буду помогать спортивному директору, главному тренеру. Я буду делать все что им нужно, готов браться за любую работу. Если нужно, буду просматривать соперников «Динамо». Любую задачу, которую поставит передо мной главный тренер, буду выполнять.
 
- Не скучаете по тому времени, когда сами были игроком «Динамо»?
- Я прекрасно помню время, когда выступал за «бело-синих», это было прекрасное время. Большой плюс для моей работы состоит в том, что я хорошо знаю систему, по которой работает «Динамо». Для меня здесь нет никаких секретов, я знаю те требования, которые существуют в киевском «Динамо», знаю уровень этой команды. Мне очень нравится, как команда работает здесь, в Австрии. Команда молодая, хотя есть и опытные игроки. Мне нравятся молодые ребята, которые сейчас играют за «Динамо», только нужно дать им немного времени. Так что я не скучаю, мне нравится наблюдать за работой, которую проводит главный тренер.
 
- Какие у вас ближайшие рабочие планы, задачи?
- Я готов взяться за любую задачу. Каждый день я общаюсь с главным тренером, его помощниками. Олег Романович Лужный одно время был главным тренером «Динамо», а я – его подопечным. Я прекрасно знаю, какие требования у тренерского штаба. Любое задание, которое мне поручат, я готов выполнять со стопроцентной отдачей.
 
- Насколько перспективным, богатым на таланты является регион, которым вы будете заниматься?
- Хорошим показателем его перспективности является то, что в «Динамо» футболисты из балканских стран всегда производили хорошее впечатление. Они быстро приспосабливаются, акклиматизируются в Украине, в «Динамо». К примеру, сейчас Домагой Вида играет здесь на очень высоком уровне.
 
- Ваша игровая карьера завершилась лишь в прошлом сезоне. Как быстро приняли решение не продолжать ее?
- Я принял решение завершить карьеру, потому что у меня возникли проблемы с коленом. К тому же, мне в этом году будет уже 34 года, так что я решил поберечь свое здоровье, завершить карьеру футболиста и заняться другой деятельностью. Я записался на получение лицензии в академии, поступил в спортивный институт. Хочу развиваться в этом направлении, изучать организацию как на футбольном поле, так и вне его.
 
- То есть, в будущем вы видите себя скорее футбольным менеджером, чем тренером?
- Врем покажет. Мне предстоит еще многому учиться, набираться опыта, анализировать, много работать. Посмотрим, что будет дальше. Моя работа предполагает высокую ответственность. Я готов работать на благо киевского «Динамо». Всем болельщикам клуба хочу сказать, что я очень рад вернуться сюда. Надеюсь, в предстоящем сезоне в Киев вернется чемпионство и клуб будет играть в Лиге чемпионов!
 

Источник — ФК Динамо Киев

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