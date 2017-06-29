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Тренировка Динамо под аккомпанемент дождя

Команда Александра Хацкевича готовится к новому сезону

  • 29.06.2017 08:47
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Тренировка Динамо под аккомпанемент дождя
Если на второй день пребывания динамовцев на сборе в Австрии дождь продолжался относительно недолго, то на протяжении всего третьего дня тренировки «бело-синих» сопровождал ливень.
 
И если утром несколько игроков вышли на разминку в футболках, без верхней одежды, что вызывало справедливые нарекания клубных врачей, то в начале вечерней тренировки, когда стало еще холоднее, а дождь значительно усилился, уже все были одеты в ветровки-дождевики. Хотя интенсивные нагрузки все равно заставляли ребят снимать их уже во время тренировок.
 
Утренняя началась с разминки, за которой следовали упражнения в квадратах. Затем команды перешли к игровому упражнению на двух маленьких полях, но со стандартными воротами. Интенсивность игры при таких условиях была большей, чем в футзале, а особая нагрузка пришлась на голкиперов, которым приходилось тащить удар за ударом. В одном эпизоде блестяще себя проявил Максим Коваль, совершив сразу три сейва в течение нескольких секунд!
 
Завершилось утреннее занятие силовыми упражнениями и упражнениями на развитие мышц-стабилизаторов. Для этого футболисты были поделены на несколько небольших групп, и каждая группа прошла по кругу через все «станции». Больше всего эмоций у игроков вызвало упражнение с тросами, в которой для парного количества принял участие и Максим Шацких.
 
Вечером та группа игроков, которая первой вышла из отпуска, работала над тактикой. Под четким руководством Александра Хацкевича игроки отрабатывали командные действия в обороне и атаке.
 
Тем временем десять сборников, которые начали подготовку к сезону чуть позже, сдавали беговой тест на выносливость. Дерлас Гонсалес, который приступил к тренировкам сегодня, а прибыл в Австрию накануне вечером, присоединился к Тамашу Кадару, Виторину Антунешу, Артему Беседину, Виктору Цыганкову, Владимиру Шепелеву, Никите Корзуну, Николаю Морозюку, Андрею Ярмоленко и Домагою Виде. Напомним, некоторые сборники, в частности Александар Пантич и Сергей Сидорчук, добровольно вышли из отпуска раньше предполагаемого срока и уже прошли эти беговые тесты.
 
Очень долго никто не сходил с дистанции, все показали приличный результат, но победила молодость. Последними, кто остался на дистанции, были Виктор Цыганков и Владимир Шепелев. Виктор все же остановился раньше, а Владимир еще некоторое время продолжал бежать. В это время все остальные игроки, несмотря на усталость, начали его подбадривать и поддерживать, добавив ему лишних сил.
 
Правда, по словам руководителя научной группы Александра Козлова о результатах теста говорить заблаговременно, ведь важна не только дистанция, но и данные пульса, аэробного и анаэробного порогов.
 
После теста сборники получили возможность немного отдохнуть и поиграть в свой любимый теннис-бол. Однако впереди еще было крайне важное упражнение – тактическая двухсторонка 11 на 11 почти на все поле – между штрафными площадками.
 
Голкиперы при этом чередовались, и в этот раз не обошлось без суперсейва. На этот раз чудеса реакции продемонстрировал Георгий Бущан. В завершение тренировки вратари поработали вдоволь во время традиционной и также давно полюбившейся игрокам серии ударов из-за пределов штрафной.
 
На этом третий тренировочный день динамовцев в Австрии завершился. Завтра их снова ждет две тренировки.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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