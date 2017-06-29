Доннарумма договорился с Реалом

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма договорился о переходе в «Реал». Речь идет о сезоне-2018/19. Сообщается, что 18-летний вратарь продлит контракт красно-черными этим летом, при этом в нем будет прописана сумма отступных, которая устроит мадридцев.
Напомним, что контракт игрока с «Миланом» истекает 2018 году и на данный момент неизвестно, будет ли он его продлевать. Отмечается, что эта ситуация возникла из-за агента Мино Райолы. Позже владелец «Милана» Йонгхонг Ли заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун. Интерес к Доннарумме проявляют «Реал».
Источник — Euro-football
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