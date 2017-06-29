Доннарумма договорился с Реалом

Він хотів розуміє , що на 99 % ці діти інваліди, це вже доказано всі вченими, про всі ці сурогатс...

сурогатный парень(

...несмотря на то, что знал о рождении двух сыновей.Ева и Матеу???? ЕВА????

Отчасти из-за наследства. Но, в основном - потому что он гей. А девушка ему нужна была для публич...

Не мне судить, конечноНо не совсем понятно, - встречается давно уже с одной и той же дамой, но де...

Вот почему он не особо старался, - хотел побыстрее к детям