У Криштиану Роналду родились близнецы от суррогатной матери

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил информацию о рождении у него детей. 8 июня суррогатная мать родила форварду «Реала» близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.

- Я был в расположении национальной команды, как и всегда, телом и душой, несмотря на то, что знал о рождении двух сыновей. К сожалению, мы не смогли добиться своей цели, но я уверен: мы продолжим радовать португальских болельщиков. Президент федерации и тренерский штаб проявили понимание, и я этого не забуду. Я счастлив, что наконец смогу впервые увидеть своих детей, – написал Криштиану Роналду на своей странице в одной из социальных сетей.