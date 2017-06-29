У Криштиану Роналду родились близнецы от суррогатной матери

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил информацию о рождении у него детей. 8 июня суррогатная мать родила форварду «Реала» близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.
- Я был в расположении национальной команды, как и всегда, телом и душой, несмотря на то, что знал о рождении двух сыновей. К сожалению, мы не смогли добиться своей цели, но я уверен: мы продолжим радовать португальских болельщиков. Президент федерации и тренерский штаб проявили понимание, и я этого не забуду. Я счастлив, что наконец смогу впервые увидеть своих детей, – написал Криштиану Роналду на своей странице в одной из социальных сетей.
Источник — Sport.ua
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Но не совсем понятно, - встречается давно уже с одной и той же дамой, но детей заводит сам себе от других, суррогатных
Неужели только потому, чтобы все имущество осталось детям, а их мамы не морочили голову претензиями?
Но не совсем понятно, - встречается давно уже с одной и той же дамой, но детей заводит сам себе от других, суррогатных
Неужели только потому, чтобы все имущество осталось детям, а их мамы не морочили голову претензиями?
Отчасти из-за наследства. Но, в основном - потому что он гей. А девушка ему нужна была для публичности.
Ева и Матеу???? ЕВА????
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