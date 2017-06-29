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У Криштиану Роналду родились близнецы от суррогатной матери

Португальский футболист во второй раз стал отцом

  • 29.06.2017 08:09
  • 1306 просмотров
  • 6 комментария
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У Криштиану Роналду родились близнецы от суррогатной матери
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил информацию о рождении у него детей. 8 июня суррогатная мать родила форварду «Реала» близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.
 
- Я был в расположении национальной команды, как и всегда, телом и душой, несмотря на то, что знал о рождении двух сыновей. К сожалению, мы не смогли добиться своей цели, но я уверен: мы продолжим радовать португальских болельщиков. Президент федерации и тренерский штаб проявили понимание, и я этого не забуду. Я счастлив, что наконец смогу впервые увидеть своих детей, – написал Криштиану Роналду на своей странице в одной из социальных сетей.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 29.06.2017 08:14
    0
    Вот почему он не особо старался, - хотел побыстрее к детям
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 29.06.2017 08:18
    +3
    Не мне судить, конечно
    Но не совсем понятно, - встречается давно уже с одной и той же дамой, но детей заводит сам себе от других, суррогатных
    Неужели только потому, чтобы все имущество осталось детям, а их мамы не морочили голову претензиями?
    Ссылка
    ProXBOCT
    ProXBOCT, 29.06.2017 08:25
    +4
    RomarioUA, 29.06.2017 08:18
    Не мне судить, конечно
    Но не совсем понятно, - встречается давно уже с одной и той же дамой, но детей заводит сам себе от других, суррогатных
    Неужели только потому, чтобы все имущество осталось детям, а их мамы не морочили голову претензиями?

    Отчасти из-за наследства. Но, в основном - потому что он гей. А девушка ему нужна была для публичности.
    Ссылка
    leejohn
    leejohn, 29.06.2017 08:34
    0
    ...несмотря на то, что знал о рождении двух сыновей.
    Ева и Матеу???? ЕВА????
    Ссылка
    александр ковтун
      александр ковтун, 29.06.2017 08:50
    -1
    сурогатный парень(
    Ссылка
    Dima Any
    online
      Dima Any, 29.06.2017 08:53
    -2
    Він хотів розуміє , що на 99 % ці діти інваліди, це вже доказано всі вченими, про всі ці сурогатства і штучні запліднення( шкода дітей , з психікою будуть проблеми)
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