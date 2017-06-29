Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мирча ЛУЧЕСКУ: «С Зенитом расстались нормально»

Румынский специалист готов продолжать свою тренерскую карьеру

  • 29.06.2017 07:50
  • 634 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу
Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал расторжение контракта с «Зенитом» и заявил, что хочет продолжить тренерскую карьеру.
 
«Да, это правда, мы договорились с клубом. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать.
 
Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше.
 
Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать», — заявил 71-летний специалист.
 

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 29.06.2017 08:27
    0
    2.5млн - нормально
    Если бы было 4млн, как по контракту, то было бы "отлично расстались"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.