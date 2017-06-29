Мирча ЛУЧЕСКУ: «С Зенитом расстались нормально»

Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал расторжение контракта с «Зенитом» и заявил, что хочет продолжить тренерскую карьеру.
«Да, это правда, мы договорились с клубом. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать.
Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше.
Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать», — заявил 71-летний специалист.
Источник — MatchDay
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Если бы было 4млн, как по контракту, то было бы "отлично расстались"
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