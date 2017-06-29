В чемпионате Киева по пляжному футболу завершился отборочный этап Первой лиги, после которого полностью сформировался состав Первой, Второй и Корпоративной лиг.



Начнем наш обзор с групп, где все решилось в последний момент в играх, где в очном противостоянии команды боролись за путевки в Первую лигу. В группе G этим матчем была битва между «старыми знакомыми» - «1+1 Медиа» против «SimCorp Vikings». Викинги выигрывали 3:1, но «плюсы» смогли переломить ход игры и добыли победу со счетом 7:5. Это позволило телевизионщикам не только пробиться в Первую лигу, но и выйти с первого места. Также от этой группы в Первой лиге сыграет и «Евроформат-2».

А вот во Вторую лигу от группы G кроме «SimCorp Vikings» отправляется команда «Чумацький Шлях – Академика». В последнем матче этой группы академики обыграли юристов из «АБиП» и опередили их за счет победы в очной встрече! Героем поединка стал Алексей Сорокин, который при счете 2:2 забил победный гол за полторы минуты до конца основного времени! «ЧШ-Академика» сыграет во Второй лиге, а «АБиП» попробует реабилитироваться в Корпоративной лиге.

Группа G

№ Команда И ПБД ПБД/ДВ/ПЕН ПОР З-П Р О 1 1+1 Медиа 4 3 0 1 21-11 +10 9 2 Евроформат-2 4 2 1 1 15-13 +2 7 3 SC "Vikings" 4 1 1 2 17-16 +1 5 4 Чумацький шлях

- Академика 4 1 0 3 5-17 -12 3 5 АБиП 4 1 0 3 13-14 -1 3

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Невероятная развязка произошла и в группе J, где в очной супер-битве «БудИммекс» - «Check Point» решилась судьба путевки в Первую лигу. Команды продемонстрировали невероятную жажду борьбы и устроили перестрелку, в которой сильнее оказались строители – 8:7! Особенно старался Руслан Козюра, отличившийся хет-триком в ворота команды, за которую он играл в прошлом сезоне. После игры как всегда позитивный руководитель команды «Check Point» Александр Савушкин сказал, что зла на Козюру не держит, это футбол, а сама игра была высочайшего уровня.

Вместе с «БудИммекс» в Первой лиге сыграет и «МЕТРОБУД», который вернулся в этом сезоне в пляжный футбол после долгого перерыва, и доказал, что списывать эту команду со счетов не стоит! Метростроители уже досрочно завоевали свою путевку, поэтому играли против ветеранов из «Биомед-Берега» в свое удовольствие. Тем не менее, жалеть заслуженных ветеранов они не стали и обыграли их со счетом 8:3. После игры президент ФК «МЕТРОБУД» Николай Билицкий признался, что от пляжного футбола получает огромное удовольствие, а возвращение на песок напрашивалось само собой.

Группа J

№ Команда И ПБД ПБД/ДВ/ПЕН ПОР З-П Р О 1 ФК "БудИммекс" 4 3 0 1 38-24 +14 9 2 МЕТРОБУД 4 3 0 1 26-14 +12 9 3 Check Point 4 2 0 2 28-18 +10 6 4 MaxTeam 4 2 0 2 23-31 -8 6 5 Биомед-БЕРЕГ 4 0 0 4 16-44 -28 0

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В группе F «Гриффин-2» и «Domino`s Pizza» досрочно вышли в Первую лигу и в их очной встрече решалось, кто в какую группу отправится. Матч получился зрелищным и богатым на голы, а вторая команда «Гриффина», победив оппонентов со счетом 8:6, продолжат защищать свое чемпионское звание Первой лиги, добытое в прошлом сезоне!

В другом матче этой группы «Lifecell» обыграл ФК «Анреал-Atrix» 6:4, но обе команды уже знали что сыграют во Второй лиге, ведь еще ранее «Rezult» закончил отборочный этап на последнем месте и попробует свои силы в Корпоративной лиге.

Группа F

№ Команда И ПБД ПБД/ДВ/ПЕН ПОР З-П Р О 1 GRIFFIN-2 4 4 0 0 29-13 +16 12 2 Domino`s Pizza 4 3 0 1 18-15 +3 9 3 Lifecell 4 2 0 2 13-18 -5 6 4 Анреал-Atrix 4 0 1 3 14-19 -5 2 5 Rezult 4 0 0 4 14-23 -9 0

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А в группе Н «Легия» не смогла собраться на игру против «Интекс КОМ», и ей было засчитано техническое поражение 0:5. Тем не менее, и та и другая команды сыграют в Первой лиге, ведь завоевали это право досрочно.

В другом матче этой группы «Альтернатива-2» переиграла «Union» 3:2 и готовится к выступлению во Второй лиге (вместе с командой «Sensum»). «Union» же поборется за победу в лиге Корпоративной.

Группа H

№ Команда И ПБД ПБД/ДВ/ПЕН ПОР З-П Р О 1 Интекс КОМ 4 4 0 0 22-8 +14 12 2 ФК "Легия" 4 2 1 1 14-12 +2 7 3 Альтернатива-2 4 2 0 2 14-14 0 6 4 SENSUM 4 1 0 3 12-22 -10 3 5 UNION 4 0 0 4 11-17 -6 0

Таким образом, сформированы все группы в лигах:

ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа К

№ Команда 1 Гриффин-2 2 Интекс КОМ 3 Евроформат-2 4 МЕТРОБУД

ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа L

№ Команда 1 1+1 Медиа 2 ФК "БудИммекс" 3 Domino`s Pizza 4 ФК "Легия"

Матчи Первой лиги:

1 тур: 1 - 4, 2 - 3

2 тур: 3 - 1, 4 - 2

3 тур: 1 - 2, 3 - 4

(две первые команды от каждой группы выходят в полуфинал Первой лиги)

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ВТОРАЯ ЛИГА

Группа М

№ Команда 1 Lifecell 2 Альтернатива-2 3 Чумацький Шлях - Академика 4 МаксТим

ВТОРАЯ ЛИГА

Группа N

№ Команда 1 SimCorp Vikings 2 Check Point 3 ФК "Анреал-Atrix" 4 Sensum

Матчи Второй лиги:

1 тур: 1 - 4, 2 - 3

2 тур: 3 - 1, 4 - 2

3 тур: 1 - 2, 3 - 4

(две первые команды от каждой группы выходят в полуфинал Второй лиги)

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КОРПОРАТИВАНЯ ЛИГА

№ Команда 1 Rezult 2 Union 3 АБиП 4 Биомед-Берег

Матчи Корпоративной лиги:

1 тур: 1 - 4, 2 - 3

2 тур: 3 - 1, 4 - 2

3 тур: 1 - 2, 3 - 4

4 тур: 4 - 1, 3 - 2

5 тур: 1 - 3, 2 - 4

6 тур: 2 - 1, 4 - 3