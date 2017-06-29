В чемпионате Киева по пляжному футболу завершился отборочный этап Первой лиги, после которого полностью сформировался состав Первой, Второй и Корпоративной лиг.
Начнем наш обзор с групп, где все решилось в последний момент в играх, где в очном противостоянии команды боролись за путевки в Первую лигу. В группе G этим матчем была битва между «старыми знакомыми» - «1+1 Медиа» против «SimCorp Vikings». Викинги выигрывали 3:1, но «плюсы» смогли переломить ход игры и добыли победу со счетом 7:5. Это позволило телевизионщикам не только пробиться в Первую лигу, но и выйти с первого места. Также от этой группы в Первой лиге сыграет и «Евроформат-2».
А вот во Вторую лигу от группы G кроме «SimCorp Vikings» отправляется команда «Чумацький Шлях – Академика». В последнем матче этой группы академики обыграли юристов из «АБиП» и опередили их за счет победы в очной встрече! Героем поединка стал Алексей Сорокин, который при счете 2:2 забил победный гол за полторы минуты до конца основного времени! «ЧШ-Академика» сыграет во Второй лиге, а «АБиП» попробует реабилитироваться в Корпоративной лиге.
Группа G
|№
|Команда
|И
|ПБД
|ПБД/ДВ/ПЕН
|ПОР
|З-П
|Р
|О
|1
|1+1 Медиа
|4
|3
|0
|1
|21-11
|+10
|9
|2
|Евроформат-2
|4
|2
|1
|1
|15-13
|+2
|7
|3
|SC "Vikings"
|4
|1
|1
|2
|17-16
|+1
|5
|4
|
Чумацький шлях
- Академика
|4
|1
|0
|3
|5-17
|-12
|3
|5
|АБиП
|4
|1
|0
|3
|13-14
|-1
|3
*****
Невероятная развязка произошла и в группе J, где в очной супер-битве «БудИммекс» - «Check Point» решилась судьба путевки в Первую лигу. Команды продемонстрировали невероятную жажду борьбы и устроили перестрелку, в которой сильнее оказались строители – 8:7! Особенно старался Руслан Козюра, отличившийся хет-триком в ворота команды, за которую он играл в прошлом сезоне. После игры как всегда позитивный руководитель команды «Check Point» Александр Савушкин сказал, что зла на Козюру не держит, это футбол, а сама игра была высочайшего уровня.
Вместе с «БудИммекс» в Первой лиге сыграет и «МЕТРОБУД», который вернулся в этом сезоне в пляжный футбол после долгого перерыва, и доказал, что списывать эту команду со счетов не стоит! Метростроители уже досрочно завоевали свою путевку, поэтому играли против ветеранов из «Биомед-Берега» в свое удовольствие. Тем не менее, жалеть заслуженных ветеранов они не стали и обыграли их со счетом 8:3. После игры президент ФК «МЕТРОБУД» Николай Билицкий признался, что от пляжного футбола получает огромное удовольствие, а возвращение на песок напрашивалось само собой.
Группа J
|№
|Команда
|И
|ПБД
|ПБД/ДВ/ПЕН
|ПОР
|З-П
|Р
|О
|1
|ФК "БудИммекс"
|4
|3
|0
|1
|38-24
|+14
|9
|2
|МЕТРОБУД
|4
|3
|0
|1
|26-14
|+12
|9
|3
|Check Point
|4
|2
|0
|2
|28-18
|+10
|6
|4
|MaxTeam
|4
|2
|0
|2
|23-31
|-8
|6
|5
|Биомед-БЕРЕГ
|4
|0
|0
|4
|16-44
|-28
|0
*****
В группе F «Гриффин-2» и «Domino`s Pizza» досрочно вышли в Первую лигу и в их очной встрече решалось, кто в какую группу отправится. Матч получился зрелищным и богатым на голы, а вторая команда «Гриффина», победив оппонентов со счетом 8:6, продолжат защищать свое чемпионское звание Первой лиги, добытое в прошлом сезоне!
В другом матче этой группы «Lifecell» обыграл ФК «Анреал-Atrix» 6:4, но обе команды уже знали что сыграют во Второй лиге, ведь еще ранее «Rezult» закончил отборочный этап на последнем месте и попробует свои силы в Корпоративной лиге.
Группа F
|№
|Команда
|И
|ПБД
|ПБД/ДВ/ПЕН
|ПОР
|З-П
|Р
|О
|1
|GRIFFIN-2
|4
|4
|0
|0
|29-13
|+16
|12
|2
|Domino`s Pizza
|4
|3
|0
|1
|18-15
|+3
|9
|3
|Lifecell
|4
|2
|0
|2
|13-18
|-5
|6
|4
|Анреал-Atrix
|4
|0
|1
|3
|14-19
|-5
|2
|5
|Rezult
|4
|0
|0
|4
|14-23
|-9
|0
*****
А в группе Н «Легия» не смогла собраться на игру против «Интекс КОМ», и ей было засчитано техническое поражение 0:5. Тем не менее, и та и другая команды сыграют в Первой лиге, ведь завоевали это право досрочно.
В другом матче этой группы «Альтернатива-2» переиграла «Union» 3:2 и готовится к выступлению во Второй лиге (вместе с командой «Sensum»). «Union» же поборется за победу в лиге Корпоративной.
Группа H
|№
|Команда
|И
|ПБД
|ПБД/ДВ/ПЕН
|ПОР
|З-П
|Р
|О
|1
|Интекс КОМ
|4
|4
|0
|0
|22-8
|+14
|12
|2
|ФК "Легия"
|4
|2
|1
|1
|14-12
|+2
|7
|3
|Альтернатива-2
|4
|2
|0
|2
|14-14
|0
|6
|4
|SENSUM
|4
|1
|0
|3
|12-22
|-10
|3
|5
|UNION
|4
|0
|0
|4
|11-17
|-6
|0
Таким образом, сформированы все группы в лигах:
ПЕРВАЯ ЛИГА
Группа К
|№
|Команда
|1
|Гриффин-2
|2
|Интекс КОМ
|3
|Евроформат-2
|4
|МЕТРОБУД
ПЕРВАЯ ЛИГА
Группа L
|№
|Команда
|1
|1+1 Медиа
|2
|ФК "БудИммекс"
|3
|Domino`s Pizza
|4
|ФК "Легия"
Матчи Первой лиги:
1 тур: 1 - 4, 2 - 3
2 тур: 3 - 1, 4 - 2
3 тур: 1 - 2, 3 - 4
(две первые команды от каждой группы выходят в полуфинал Первой лиги)
***
ВТОРАЯ ЛИГА
Группа М
|№
|Команда
|1
|Lifecell
|2
|Альтернатива-2
|3
|Чумацький Шлях - Академика
|4
|МаксТим
ВТОРАЯ ЛИГА
Группа N
|№
|Команда
|1
|SimCorp Vikings
|2
|Check Point
|3
|ФК "Анреал-Atrix"
|4
|Sensum
Матчи Второй лиги:
1 тур: 1 - 4, 2 - 3
2 тур: 3 - 1, 4 - 2
3 тур: 1 - 2, 3 - 4
(две первые команды от каждой группы выходят в полуфинал Второй лиги)
***
КОРПОРАТИВАНЯ ЛИГА
|№
|Команда
|1
|Rezult
|2
|Union
|3
|АБиП
|4
|Биомед-Берег
Матчи Корпоративной лиги:
1 тур: 1 - 4, 2 - 3
2 тур: 3 - 1, 4 - 2
3 тур: 1 - 2, 3 - 4
4 тур: 4 - 1, 3 - 2
5 тур: 1 - 3, 2 - 4
6 тур: 2 - 1, 4 - 3
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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