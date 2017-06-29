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Чемпионат Киева по пляжному футболу: «ХИТ» лидирует в Высшей лиге!

В пятом туре чемпионата Киева «VIT» и «Гриффин» добывают первые победы, а лидирует «ХИТ»

  • 29.06.2017 04:35
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Чемпионат Киева по пляжному футболу: «ХИТ» лидирует в Высшей лиге!

В ближайшие выходные 1 и 2 июля в столичном Гидропарке продолжится чемпионат Киева по пляжному футболу. Sport.ua накануне шестого тура подводит итоги завершившегося пятого игрового уик-энда в Высшей лиге, после которого «ХИТ» единолично возглавил турнирную таблицу. Тем не менее, нужно отметить, что команда Олега Лукьяненко таки потерпела первое поражение в сезоне, уступив в серии пенальти «Евроформату». Эта игра подарила болельщикам невероятно красивый пляжный футбол - и по содержанию, и по режиссуре. Основное время встречи завершилось вничью 5:5, а в экстра-тайме Тарас Коваленко классным ударом поразил девятку ворот своего визави Александра Пославского. Но за несколько секунд до финального свистка Андрей Евдокимов ударом через себя отправил мяч на пятак «ХИТа», а Дмитрий Войтенко переправил круглый в ворота – 6:6! В серии же пенальти Александр Пославский стал героем, потянув удар Евгения Жука!

На следующий день «ХИТ» играл против «Артур Мьюзик» и реабилитировался победой со счетом 8:3. Сразу три игрока чемпионов Киева 2015 отметились дублями – Андрей Борсук, Сергей Чепорнюк и Сергей Журба. Кроме них ворота соперников поражали Евгений Жук и Александр Школьный. У музыкантов отличились Виктор Цой, Дмитрий Бровко и Виталий Сидоренко. Отметим также, что два гола Александра Корнийчука в субботней встрече против «Евроформата» позволили Саше увеличить свое преимущество в гонке бомбардиров – теперь у него 6 забитых мячей.

А «ХИТ» после победы над «Артур Мьюзик» набрал 9 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Ведь «Альтернатива» оступилась в субботней игре против «Гриффина», уступив действующим чемпионам со счетом 0:6.

После двух подряд поражений на старте чемпионата «Гриффин», конечно же, хотел реабилитироваться, плюс вернулись в команду Юрий Щериця и Максим Войток, которых не хватало в первых матчах. Как результат – уверенная победа над «Альтернативой», где свои первые мячи в чемпионате забили Сергей Романовский, Владимир Гладченко, Виктор Пантелейчук и Юрий Щериця. Свой «дежурный» гол провел и Виталий Арановский.

В воскресенье же «Гриффин» играл против команды «VIT», и смог одержать тяжелейшую победу в дополнительное время. Никита Самсонов на первой минуте второго тайма вывел «VIT» вперед, а грифоны долгое время никак не могли взломать оборону команды Александра Зубенко. Спасителем для «Гриффина» стал Максим Войток, который на 30-ой минуте сравнял счет, а за несколько секунд до окончания экстра-тайма принес победу своей команде и два очка в таблицу!

Стоит отметить, что «VIT» прибавил по сравнению с началом сезона и еще в субботу сумел раздобыть первые очки в Высшей лиге, обыграв в дополнительное время «Артур Мьюзик» 6:4. Отмечаем Николая Сапронова и Владимира Поночовного, голы которых в третьем тайме позволили перевести игру в экстра-тайм, и они же отличились в дополнительное время, принеся два очка в турнирную таблицу.

В турнирной таблице «ХИТ» оторвался от «Альтернативы» на три очка, а на пятки команде Валерия Чернева наступают «Артур Мьюзик» и «Гриффин». «Евроформат» на пятой позиции с четырьмя пунктами, «VIT» на шестом месте, но уже с первыми набранными баллами в лиге!

Команда И ПБД ПБД/Д.В./ПЕН П З-П Р О
1 ХИТ 5 2 2 1 27-18 +9 9
2 Альтернатива 4 2 0 2 8-12 -4 6
3 Артур Мьюзик 4 1 1 2 13-16 -3 5
4 Гриффин 4 1 1 2 14-8 +6 5
5 Евроформат 4 1 1 2 13-14 -1 4
6 VIT 5 0 1 4 12-19 -7 2

 

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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