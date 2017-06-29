В воскресенье, 25 июня, завершился первый этап любительского турнира Belanov Football League (далее - BFL – прим. Sport.ua), который проводится на двух мини-футбольных площадках с/к Столица (ул. Закревского, 32) с 8 апреля по 15 октября 2017 года. Участие принимают 36 команд в трех лигах, которые играют каждые выходные.

Регламент

Чемпионате BFL состоит из трех лиг: Premier, First и Corporate.

«Лиги делятся по силе. Мы разделили 36 команд на 3 лиги, основываясь при распределении исключительно на силовые тактико-технические характеристики и опытность игроков и команд», - рассказал Ярослав Заграйчук – один из соорганизаторов BFL.

Ярослав Заграйчук В каждой лиге участвуют 12 команд. Команды играют в два этапа. На первом этапе игры происходят в трех лигах по двенадцать команд. В лигах команды играют «каждый с каждым» в один круг. За победу команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. На втором этапе команды, согласно занятых мест разыгрывают титул чемпиона в двух группах «А» (с первого по шестое место группы) и «Б» (с седьмого по двенадцатое место), каждой из трех лиг. В группах лиг команды играют между собой в два круга. Победители определяются по результатам второго этапа соревнований. Игры проводятся по правилам FIFA игры в футзал. Время одной игры соревнований - 2 тайма по 20 минут «грязного времени».

Кто может принять участие в турнире

«Участвовать в чемпионате могут все, кто достиг возраста 18 лет. Это состоявшиеся футболисты, которые дают себе отчет по проведению чемпионата. Они уже не нуждаются в родительском мнении. Это состоявшиеся люди.

Каким образом можно принять участие в чемпионате? Элементарно. Есть определенный взнос за участие с команды, желание играть и заявка на участие. Просто поверьте мне, что этот взнос покрывает только часть расходов чемпионата.

Мы стараемся делать продукт на очень высоком уровне. У нас очень качественный и продвинутый сайт (bfl.igorbelanov.com - прим. Sport.ua), у нас один из лучших футбольных комплексов в Украине. На этой базе находятся два искусственных поля с дренажной системой, крутые раздевалки, детские площадки, трибуны, профессиональная видеосъемка со стримингом на Youtube, фотографы и журналисты – все, что подразумевает качественное проведение чемпионата.

Что касается взносов: взнос озвучивается командам, которые захотели принять участие, а далее они принимают решение – могут они это себе позволить, или – нет. На самом деле, если разбить этот взнос по играм, то это получается около 50-ти гривен с человека за игру. Это не так много. Много футболистов, я знаю, пьют пиво, кофе, иногда что покрепче – можно разочек отказаться, но при этом получить удовольствие от коммуникации с футбольным чемпионатом», - подметил Ярослав.

В заявочный лист команды могут быть включены 18 игроков. В заявочный лист команд Premier league, кроме других, могут быть внесены фамилии игроков, которые имеют статус игроков-нелюбителей и заявленные за клубы ПФЛ Украины высшей, первой и второй лиг, а также игроки высшей и первой лиг АФУ. Во все остальные дивизионы такие игроки не допускаются.

Например, за команду Premier league «Перун» играет Леван Гулордава – бывший профессиональный украинский футболист грузинского происхождения, выступавший за черниговскую «Десну», кировоградскую «Зирку», киевский «Арсенал», а также за грузинский ФК «Зугдиди».

Итоги первой части чемпионата BFL. Статистика Premier league Это самая сильная из лиг и лидирует в ней ФК «Скидка» с беспроигрышной серией в последних пяти матчах.

ФК «Skidka»

«Всё хорошо. Организация на уровне Киевской футзальной лиги. Приятно играть. Единственное, иногда мешает жара, поэтому искусственное поле немного дает свои нюансы, из-за чего тяжело играть командам.

Хорошие соперники – есть с кем играть. Команда сейчас на втором месте и есть шансы выйти на первое место.

Я играю в пляжный футбол, особенной разницы по сравнению с мини-футболом нет» - отметил игрок команды «Skidka» Юрий Щерица.

Юрий Щерица

Все получилось так, как и ожидал Юрий: в 11-м туре «Skidka» победила команду «WIFIBAR» - 5-2, а их главные соперники - «Partizan» и «WindRose» - сыграли в нулевую ничью, позволив команде Щерицы обойти по забитым мячам «партизанов». После первого этапа в группу «А» попали команды: «Skidka», «Partizan», «WindRose», «Walzer», «СК Провідна» и «INTER», которые и будут бороться за победу в чемпионате. «WIFIBAR», «Перун», «Яблоко», «FC Anika», «Atletico» и USB, занявшие с 7-12 места, будут бороться за «выживание».

Турнирная таблица. Premier league

Среди бомбардиров лиги лидирует экс-профессионал Леван Гулордава из клуба-средняка лиги «Перун», забивший 24 гола. Ближайшего преследователя – Дмитрия Подуса из клуба «WindRose» - Леван опережает на 10 голов!

Статистика игроков. Premier league

First league

Матчи 11 тура First league запомнились своей результативностью: лидер чемпионата «Imperial Tobacco» разгромил аутсайдера «ВАЗ 2101» со счетом 12-0! Для последних это поражение стало десятым в сезоне. Один из голов в матче удалось забить голкиперу команды «Imperial Tobacco» Алексею Воронцову: остановив атаку противника, вратарь пробил от линии собственной штрафной площади, после чего мяч оказался «за шиворотом» у визави – в сетке ворот.

«Я бил по воротам. Как бы видел, что вратарь вышел, так что это был удар», - сообщил Алексей Воронцов.

«Проведение чемпионата на высшем уровне, все очень нравится. Судьи хорошие, адекватные. Соперники тоже в порядке. Очень интересно играть в этом турнире. Было бы неплохо, если бы на турнире в будущем участвовали команды из других городов и стран».

ФК «Imperial Tobacco»

«Большое спасибо, что организаторы сделали такой турнир. Очень приятно участвовать в любом случае, потому что это поддержка спорта. Мы всегда с удовольствием участвуем в таких турнирах. Здорово, что новый турнир организовался. Видно, что чемпионат проводится в первый раз, есть недоработанные моменты организационные, но я уверен, что с поддержкой таких спонсоров и такого футболиста, турнир будет с каждым годом все лучше и лучше. Грубых, критических судейских ошибок нет. Хотя, естественно, в пылу азарта, в пылу игры всегда хочется и сделать замечание, и кажется, что моменты трактуются несоответствующим образом, но, я думаю, это все-таки эмоции. Мы понимаем, что турнир любительский и мы должны, в первую очередь, получать удовольствие, а все остальное – мелочи, нюансы. Очень нравятся соперники. Есть новые команды, есть команды, где очень много знакомых ребят. Подобные турниры – это возможность встретиться со знакомыми, провести прекрасно время, позвать свои семьи, своих друзей. Общение на воздухе – это прекрасно», - сообщил игрок ФК «Imperial Tobacco» Сергей Брюхацкий.

Сергей Брюхацкий

Команды «Санта-Бремор» и «УкрСибБанк» сражались за путевку в группу «А» второго этапа, которая в итоге досталась первым, в частности благодаря поддержке болельщиков – их у «Санта-Бремор» на последнем матче 25 июня было больше всего.

«Парни должны победить. По-другому - никак. Очень классный турнир. Желаю BFL процветания и долгих лет», - сообщил болельщик «Санта-Бремор» Александр.

По итогам первого этапа в группу «А» вышли: «Imperial Tobacco», «Твереза нація», «МХП», «Wolves», «Санта Бремор» и «VENTS».

В группе «Б» сыграют: «УкрСибБанк», «X-TEAM», «Авиалига», «KANON», «AVATAS-Євросмак» и «ВАЗ 2101»

Турнирная таблица. First league

В гонке бомбардиров лидирует нападающий «Imperial Tobacco» Юрий Кудлык. Второе и третье место делят Олег Мозговой и Валентин Синькевич из «X-TEAМ» и «Wolves» соответственно. Оба футболиста имеют по 13 голов в личном активе.

Статистика игроков. First league

Corporate league

В крайнем, 11 туре первого этапа Corporate league ФК «Столица\Hummel» выиграла своих соперников из клуба «Triolan» со счетом 9-1.

«Большинство футболистов ФК «Столица\Hummel» - мои ребята. Я их выпустил. В основном, это 1996-1998 годы рождения. Один парень играл и в «Ильичевце», и в «Оболони». Ему там крестообразные связки порвали, сделали две операции. Дмитрий Пинчук у нас играл и в «Таврии», и в «Говерле». Президент наш играл в Первой лиге в «Александрии», за «Рось» Белая Церковь. Все ребятки футбольные. Ну, жизнь так расставила свои точки: кто-то ушел из-за болезни, кто-то покинул футбол по другой причине – это стало нашим хобби. Футбол – это жизнь. Все приходят, получают наслаждение – это самое важное для нас», - прокомментировал руководитель и один из соорганизаторов ФК «Столица\Hummel» Сергей Слюсаренко.

Сергей Слюсаренко

Лидируют в Corporate league клубы «BigBoard», «I-Panthera» и «Столиця\Hummel», занявшие первые три места в турнирной таблице. Во втором этапе они сыграют в группе «А», где им составят компанию «Triolan», «Центральний Офіс» и «Агросем», которые заняли 4-6 места соответственно.

Продолжат свои выступления в группе «Б» следующие клубы: «ЗЗБК№1», «Materialise», «Футбол 1.2», «Никос», «AUTONOVA-D» и «This is Пивбар».

Турнирная таблица. Corporate leaguе

Лучшим бомбардиром первого этапа Corporate leaguе стал футболист «Столица\Hummel» Петр Заровный – на его счету 23 гола. Отрыв от главных преследователей – Дмитрия Сысоева и Стрилецкого Максима, у которых в активе по 16 забитых у ворота противника мячей.

Статистика игроков. Corporate leaguе

«Футбол зажил. По крайней мере, на Троещине появился футбольный турнир… Спасибо Игорю Беланову, потому что не каждый день приезжают такие величины. «Золотой мяч» к нам приехал благодаря этому турниру, на открытии были Олег Протасов и Василий Рац – это великие люди. Я показал своему сыну в интернете «нарезку» после того, как он с ними сфотографировался. Он ощутил величину тех людей, с которыми он просто стоял и был рядом на открытии», - отметил Сергей Слюсаренко.

Заключительное слово

Александр Глущенко, соорганизатор Belanov Football League отметил, что по результатам первого большого круга можно сделать организационные выводы : «Yаша команда справилась с поставленными задачами и реализовала их. Справились все. Участники показали сплоченность, интерес к турниру и качественный футбол, зрители получили массу удовольствия от просмотра матчей как на ФК "Столица", так и онлайн либо на официальном канале чемпионата в Youtube.

В первые выходные августа начинаем второй большой круг. Планы у нас грандиозные. Мы не собираемся останавливаться и планируем, что со временем BFL будет проходить во всех областных центрах Украины, и турнир займет достойное место среди спортивных мероприятий для аматоров. Несмотря на сложности и ситуацию в Украине, мы верим в наш проект, популяризацию спорта, и работаем над реализацией поставленных задач. Поэтому, всегда открыты для новых партнеров, меценатов, людей, которым не чуждо здоровье нации и здоровый образ жизни, а также футбол».

Александр Глущенко и Игорь Беланов

Игорь Беланов: «Хочу в первую очередь поблагодарить все команды, всех игроков, судейский корпус, зрителей, которые с апреля по июнь принимали участие в чемпионате, следили за ним и болели, партнеров и друзей. На футбольной карте Киева чемпионат Belanov Football League - новичок, но благодаря слаженной работе команды-организаторов, профессионализму, самоотдаче и усилиям игроков, вниманию зрителей, мы создали настоящий праздник футбола. Турнир за который не стыдно!

Несмотря на то, что я живу в Одессе, я слежу за чемпионатом, просматриваю периодически матчи на Youtube. Хочу отметить высокий игровой профессионализм команд и отдельных игроков. Аматоры - это не просто любители футбола, это еще и игроки, у которых не сложилось с профессиональным спортом, но они живут футболом, умеют и хотят в него играть. Вот для ребят, у которых блеск в глазах, мы делаем турнир. Для ребят, которые повышают свою квалификацию, отдают предпочтение здоровому образу жизни, приходят семьями на турнир, приводят деток, чтобы те с пеленок впитывали футбольный дух , и это поднимает настроение, боевой дух, вдохновляет и заставляет двигаться вперед, не останавливаться на месте. Это все очень стимулирует, подзадоривает.

Планирую быть на открытии второго большого круга, привезу Золотой мяч, чтобы ребята могли прикоснуться к нему, воочии проверить блеск золота и подтвердить себе, что нет ничего невозможного и любой спортсмен, который работает над собой, тренируется и стремится - имеет все шансы из аматоров вырасти в профи и получить такую награду. А то все испанцы, да португальцы. Чем мы хуже? У нас три обладателя, хотим вырастить четвертого, пятого...».

Игорь Беланов

Второй этап BFL

Весь июль у BFL будут «летние каникулы», а спустя чуть больше месяца в первые выходные августа команды продолжат борьбу . Планируется, что Игорь Иванович Беланов посетит турнир и привезет Золотой мяч лучшего игрока Европы 1986 года.