В воскресенье, 25 июня, завершился первый этап любительского турнира Belanov Football League (далее - BFL – прим. Sport.ua), который проводится на двух мини-футбольных площадках с/к Столица (ул. Закревского, 32) с 8 апреля по 15 октября 2017 года. Участие принимают 36 команд в трех лигах, которые играют каждые выходные.
Регламент
Чемпионате BFL состоит из трех лиг: Premier, First и Corporate.
«Лиги делятся по силе. Мы разделили 36 команд на 3 лиги, основываясь при распределении исключительно на силовые тактико-технические характеристики и опытность игроков и команд», - рассказал Ярослав Заграйчук – один из соорганизаторов BFL.
Ярослав Заграйчук
В каждой лиге участвуют 12 команд. Команды играют в два этапа.
На первом этапе игры происходят в трех лигах по двенадцать команд. В лигах команды играют «каждый с каждым» в один круг. За победу команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
На втором этапе команды, согласно занятых мест разыгрывают титул чемпиона в двух группах «А» (с первого по шестое место группы) и «Б» (с седьмого по двенадцатое место), каждой из трех лиг. В группах лиг команды играют между собой в два круга.
Победители определяются по результатам второго этапа соревнований. Игры проводятся по правилам FIFA игры в футзал. Время одной игры соревнований - 2 тайма по 20 минут «грязного времени».
Кто может принять участие в турнире
«Участвовать в чемпионате могут все, кто достиг возраста 18 лет. Это состоявшиеся футболисты, которые дают себе отчет по проведению чемпионата. Они уже не нуждаются в родительском мнении. Это состоявшиеся люди.
Каким образом можно принять участие в чемпионате? Элементарно. Есть определенный взнос за участие с команды, желание играть и заявка на участие. Просто поверьте мне, что этот взнос покрывает только часть расходов чемпионата.
Мы стараемся делать продукт на очень высоком уровне. У нас очень качественный и продвинутый сайт (bfl.igorbelanov.com - прим. Sport.ua), у нас один из лучших футбольных комплексов в Украине. На этой базе находятся два искусственных поля с дренажной системой, крутые раздевалки, детские площадки, трибуны, профессиональная видеосъемка со стримингом на Youtube, фотографы и журналисты – все, что подразумевает качественное проведение чемпионата.
Что касается взносов: взнос озвучивается командам, которые захотели принять участие, а далее они принимают решение – могут они это себе позволить, или – нет. На самом деле, если разбить этот взнос по играм, то это получается около 50-ти гривен с человека за игру. Это не так много. Много футболистов, я знаю, пьют пиво, кофе, иногда что покрепче – можно разочек отказаться, но при этом получить удовольствие от коммуникации с футбольным чемпионатом», - подметил Ярослав.
В заявочный лист команды могут быть включены 18 игроков. В заявочный лист команд Premier league, кроме других, могут быть внесены фамилии игроков, которые имеют статус игроков-нелюбителей и заявленные за клубы ПФЛ Украины высшей, первой и второй лиг, а также игроки высшей и первой лиг АФУ. Во все остальные дивизионы такие игроки не допускаются.
Например, за команду Premier league «Перун» играет Леван Гулордава – бывший профессиональный украинский футболист грузинского происхождения, выступавший за черниговскую «Десну», кировоградскую «Зирку», киевский «Арсенал», а также за грузинский ФК «Зугдиди».
Итоги первой части чемпионата BFL. Статистика
Premier league
Это самая сильная из лиг и лидирует в ней ФК «Скидка» с беспроигрышной серией в последних пяти матчах.
ФК «Skidka»
«Всё хорошо. Организация на уровне Киевской футзальной лиги. Приятно играть. Единственное, иногда мешает жара, поэтому искусственное поле немного дает свои нюансы, из-за чего тяжело играть командам.
Хорошие соперники – есть с кем играть. Команда сейчас на втором месте и есть шансы выйти на первое место.
Я играю в пляжный футбол, особенной разницы по сравнению с мини-футболом нет» - отметил игрок команды «Skidka» Юрий Щерица.
Юрий Щерица
Все получилось так, как и ожидал Юрий: в 11-м туре «Skidka» победила команду «WIFIBAR» - 5-2, а их главные соперники - «Partizan» и «WindRose» - сыграли в нулевую ничью, позволив команде Щерицы обойти по забитым мячам «партизанов».
После первого этапа в группу «А» попали команды: «Skidka», «Partizan», «WindRose», «Walzer», «СК Провідна» и «INTER», которые и будут бороться за победу в чемпионате.
«WIFIBAR», «Перун», «Яблоко», «FC Anika», «Atletico» и USB, занявшие с 7-12 места, будут бороться за «выживание».
Турнирная таблица. Premier league
Среди бомбардиров лиги лидирует экс-профессионал Леван Гулордава из клуба-средняка лиги «Перун», забивший 24 гола. Ближайшего преследователя – Дмитрия Подуса из клуба «WindRose» - Леван опережает на 10 голов!
Статистика игроков. Premier league
First league
Матчи 11 тура First league запомнились своей результативностью: лидер чемпионата «Imperial Tobacco» разгромил аутсайдера «ВАЗ 2101» со счетом 12-0! Для последних это поражение стало десятым в сезоне. Один из голов в матче удалось забить голкиперу команды «Imperial Tobacco» Алексею Воронцову: остановив атаку противника, вратарь пробил от линии собственной штрафной площади, после чего мяч оказался «за шиворотом» у визави – в сетке ворот.
«Я бил по воротам. Как бы видел, что вратарь вышел, так что это был удар», - сообщил Алексей Воронцов.
«Проведение чемпионата на высшем уровне, все очень нравится. Судьи хорошие, адекватные. Соперники тоже в порядке. Очень интересно играть в этом турнире. Было бы неплохо, если бы на турнире в будущем участвовали команды из других городов и стран».
ФК «Imperial Tobacco»
«Большое спасибо, что организаторы сделали такой турнир. Очень приятно участвовать в любом случае, потому что это поддержка спорта. Мы всегда с удовольствием участвуем в таких турнирах.
Здорово, что новый турнир организовался. Видно, что чемпионат проводится в первый раз, есть недоработанные моменты организационные, но я уверен, что с поддержкой таких спонсоров и такого футболиста, турнир будет с каждым годом все лучше и лучше.
Грубых, критических судейских ошибок нет. Хотя, естественно, в пылу азарта, в пылу игры всегда хочется и сделать замечание, и кажется, что моменты трактуются несоответствующим образом, но, я думаю, это все-таки эмоции. Мы понимаем, что турнир любительский и мы должны, в первую очередь, получать удовольствие, а все остальное – мелочи, нюансы.
Очень нравятся соперники. Есть новые команды, есть команды, где очень много знакомых ребят. Подобные турниры – это возможность встретиться со знакомыми, провести прекрасно время, позвать свои семьи, своих друзей. Общение на воздухе – это прекрасно», - сообщил игрок ФК «Imperial Tobacco» Сергей Брюхацкий.
Сергей Брюхацкий
Команды «Санта-Бремор» и «УкрСибБанк» сражались за путевку в группу «А» второго этапа, которая в итоге досталась первым, в частности благодаря поддержке болельщиков – их у «Санта-Бремор» на последнем матче 25 июня было больше всего.
«Парни должны победить. По-другому - никак. Очень классный турнир. Желаю BFL процветания и долгих лет», - сообщил болельщик «Санта-Бремор» Александр.
По итогам первого этапа в группу «А» вышли: «Imperial Tobacco», «Твереза нація», «МХП», «Wolves», «Санта Бремор» и «VENTS».
В группе «Б» сыграют: «УкрСибБанк», «X-TEAM», «Авиалига», «KANON», «AVATAS-Євросмак» и «ВАЗ 2101»
Турнирная таблица. First league
В гонке бомбардиров лидирует нападающий «Imperial Tobacco» Юрий Кудлык. Второе и третье место делят Олег Мозговой и Валентин Синькевич из «X-TEAМ» и «Wolves» соответственно. Оба футболиста имеют по 13 голов в личном активе.
Статистика игроков. First league
Corporate league
В крайнем, 11 туре первого этапа Corporate league ФК «Столица\Hummel» выиграла своих соперников из клуба «Triolan» со счетом 9-1.
«Большинство футболистов ФК «Столица\Hummel» - мои ребята. Я их выпустил. В основном, это 1996-1998 годы рождения. Один парень играл и в «Ильичевце», и в «Оболони». Ему там крестообразные связки порвали, сделали две операции. Дмитрий Пинчук у нас играл и в «Таврии», и в «Говерле». Президент наш играл в Первой лиге в «Александрии», за «Рось» Белая Церковь. Все ребятки футбольные. Ну, жизнь так расставила свои точки: кто-то ушел из-за болезни, кто-то покинул футбол по другой причине – это стало нашим хобби. Футбол – это жизнь. Все приходят, получают наслаждение – это самое важное для нас», - прокомментировал руководитель и один из соорганизаторов ФК «Столица\Hummel» Сергей Слюсаренко.
Сергей Слюсаренко
Лидируют в Corporate league клубы «BigBoard», «I-Panthera» и «Столиця\Hummel», занявшие первые три места в турнирной таблице. Во втором этапе они сыграют в группе «А», где им составят компанию «Triolan», «Центральний Офіс» и «Агросем», которые заняли 4-6 места соответственно.
Продолжат свои выступления в группе «Б» следующие клубы: «ЗЗБК№1», «Materialise», «Футбол 1.2», «Никос», «AUTONOVA-D» и «This is Пивбар».
Турнирная таблица. Corporate leaguе
Лучшим бомбардиром первого этапа Corporate leaguе стал футболист «Столица\Hummel» Петр Заровный – на его счету 23 гола. Отрыв от главных преследователей – Дмитрия Сысоева и Стрилецкого Максима, у которых в активе по 16 забитых у ворота противника мячей.
Статистика игроков. Corporate leaguе
«Футбол зажил. По крайней мере, на Троещине появился футбольный турнир… Спасибо Игорю Беланову, потому что не каждый день приезжают такие величины. «Золотой мяч» к нам приехал благодаря этому турниру, на открытии были Олег Протасов и Василий Рац – это великие люди. Я показал своему сыну в интернете «нарезку» после того, как он с ними сфотографировался. Он ощутил величину тех людей, с которыми он просто стоял и был рядом на открытии», - отметил Сергей Слюсаренко.
Заключительное слово
Александр Глущенко, соорганизатор Belanov Football League отметил, что по результатам первого большого круга можно сделать организационные выводы : «Yаша команда справилась с поставленными задачами и реализовала их. Справились все. Участники показали сплоченность, интерес к турниру и качественный футбол, зрители получили массу удовольствия от просмотра матчей как на ФК "Столица", так и онлайн либо на официальном канале чемпионата в Youtube.
В первые выходные августа начинаем второй большой круг. Планы у нас грандиозные. Мы не собираемся останавливаться и планируем, что со временем BFL будет проходить во всех областных центрах Украины, и турнир займет достойное место среди спортивных мероприятий для аматоров. Несмотря на сложности и ситуацию в Украине, мы верим в наш проект, популяризацию спорта, и работаем над реализацией поставленных задач. Поэтому, всегда открыты для новых партнеров, меценатов, людей, которым не чуждо здоровье нации и здоровый образ жизни, а также футбол».
Александр Глущенко и Игорь Беланов
Игорь Беланов: «Хочу в первую очередь поблагодарить все команды, всех игроков, судейский корпус, зрителей, которые с апреля по июнь принимали участие в чемпионате, следили за ним и болели, партнеров и друзей. На футбольной карте Киева чемпионат Belanov Football League - новичок, но благодаря слаженной работе команды-организаторов, профессионализму, самоотдаче и усилиям игроков, вниманию зрителей, мы создали настоящий праздник футбола. Турнир за который не стыдно!
Несмотря на то, что я живу в Одессе, я слежу за чемпионатом, просматриваю периодически матчи на Youtube. Хочу отметить высокий игровой профессионализм команд и отдельных игроков. Аматоры - это не просто любители футбола, это еще и игроки, у которых не сложилось с профессиональным спортом, но они живут футболом, умеют и хотят в него играть. Вот для ребят, у которых блеск в глазах, мы делаем турнир. Для ребят, которые повышают свою квалификацию, отдают предпочтение здоровому образу жизни, приходят семьями на турнир, приводят деток, чтобы те с пеленок впитывали футбольный дух , и это поднимает настроение, боевой дух, вдохновляет и заставляет двигаться вперед, не останавливаться на месте. Это все очень стимулирует, подзадоривает.
Планирую быть на открытии второго большого круга, привезу Золотой мяч, чтобы ребята могли прикоснуться к нему, воочии проверить блеск золота и подтвердить себе, что нет ничего невозможного и любой спортсмен, который работает над собой, тренируется и стремится - имеет все шансы из аматоров вырасти в профи и получить такую награду. А то все испанцы, да португальцы. Чем мы хуже? У нас три обладателя, хотим вырастить четвертого, пятого...».
Игорь Беланов
Второй этап BFL
Весь июль у BFL будут «летние каникулы», а спустя чуть больше месяца в первые выходные августа команды продолжат борьбу . Планируется, что Игорь Иванович Беланов посетит турнир и привезет Золотой мяч лучшего игрока Европы 1986 года.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.