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Португалия — Чили — 0:0 (0:3 пен.). Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Португалия — Чили

  • 29.06.2017 00:46
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Метки
twitter.com/fifaworldcup_ru. Португалия - Чили
© twitter.com/fifaworldcup_ru. Португалия - Чили

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Чили победу в серии пенальти одержали южноамериканцы (0:3):

Источник — Sport.ua

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