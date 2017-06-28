Динамо готово разорвать контракт с Гладким

Киевское «Динамо» готово предоставить Александру Гладкому статус свободного агента. Это случится в том случае, если нападающий найдет команду, которая готова платить ему соответствующую зарплату.

Добавим, что Гладкий разорвал сотрудничество со своим агентом Вадимом Шаблия и сам ищет варианты продолжения карьеры.

Напомним, контракт Гладкого с «Динамо» действителен до лета 2019 года.