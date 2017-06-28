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Динамо готово разорвать контракт с Гладким

Киевский клуб предоставит форварду статус свободного агента, если он найдет себе новый клуб

  • 28.06.2017 23:59
  • 994 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Киевское «Динамо» готово предоставить Александру Гладкому статус свободного агента. Это случится в том случае, если нападающий найдет команду, которая готова платить ему соответствующую зарплату.

Добавим, что Гладкий разорвал сотрудничество со своим агентом Вадимом Шаблия и сам ищет варианты продолжения карьеры.

Напомним, контракт Гладкого с «Динамо» действителен до лета 2019 года.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Гордон Шамвей
      Гордон Шамвей, 29.06.2017 00:21
    -3
    гавно купили теперь воняет?
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    rokkino
    rokkino, 29.06.2017 00:34
    -3
    и опять Шахта права была.Динамо,твое время прошло,ты будеш вечно второй
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    VAD
    VAD, 29.06.2017 01:03
    0
    Шахта как раз и покупала, Динамо свободным агентом брало, свободным и отпускает...
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