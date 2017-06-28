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Макаренко тренируется с Мариуполем

Бывший игрок «Динамо» поддерживает спортивную форму с командой Александра Севидова

  • 28.06.2017 23:43
  • 306 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
Бывший защитник «Динамо» Евгений Макаренко тренируется вместе с «Мариуполем». Сейчас он только поддерживает спортивную форму с командой Александра Севидова.
 
О возможном сотрудничестве с мариупольцами речь пока не идет.
 
Напомним, контракт Макаренко с «Динамо» закончился зимой. Ранее сообщалось, что киевский клуб готов принять игрока назад, если тот придет «с повинной».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 28.06.2017 23:49
    +1
    Гординя до Маріуполя довела .
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    turist86
    online
      turist86, 28.06.2017 23:50
    +1
    мабуть лікті кусає

    в Динамо пропонували 250 чи 360 тисяч баксів на рік, а в Маріуполі нікому таких грошей не дадуть.
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