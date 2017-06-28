Макаренко тренируется с Мариуполем

Бывший защитник «Динамо» Евгений Макаренко тренируется вместе с «Мариуполем». Сейчас он только поддерживает спортивную форму с командой Александра Севидова.
О возможном сотрудничестве с мариупольцами речь пока не идет.
Напомним, контракт Макаренко с «Динамо» закончился зимой. Ранее сообщалось, что киевский клуб готов принять игрока назад, если тот придет «с повинной».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
в Динамо пропонували 250 чи 360 тисяч баксів на рік, а в Маріуполі нікому таких грошей не дадуть.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.