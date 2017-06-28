Кубок Конфедераций. Чилийцы по пенальти обыграли Португалию

Первый полуфинал Кубка Конфедераций обещал стать довольно зрелищным. На «Казань Арене» прошли три поединка турнира, и в каждом из них забивали обе команды. Кроме того, и сборная Португалии, и сборная Чили забивали в каждой встрече группового этапа. Ну а еще после трех игр лидерами турнира по ударам в створ были португальские форварды Криштиану Роналду и Андре Силва — у них по 6 попаданий. А чилийцы просто в один голос заявляли, что будут играть на победу.

Уже к 7-й минуте встречи команды создали по опаснейшему моменту. Сперва Алексис Санчес вывел Эдуардо Варгаса один на один, но нападающий мексиканского клуба «УАНЛ Тигрес» не сумел пробить Руя Патрисиу — вратарь отбил мяч ногой. В ответной атаке Криштиану Роналду великолепной диагональю нашел на углу вратарской Андре Силву. Тот решил пробить низом, однако и в этой дуэли победителем вышел голкипер: Клаудио Браво со второй попытки накрыл мяч. Вообще же в дебюте матча предпочтительнее смотрелась европейская сборная, однако чилийцы постепенно выравняли игру. До перерыва южноамеиканцы создали еще один неплохой момент, но Чарлес Арангес, без помех пробивая с лёта, не сумел как следует попасть по мячу. 0:0 — справедливый итог первой 45-минутки.

Удивительно, но второй тайм прошел по точно такому же сценарию. Первый голевой момент создали южноамериканцы. Эдуардо Варгас пробил в падении через себя, но Патрисиу парировал удар, при этом ударившись о штангу. И тут же Роналду оказался на ударной позиции, однако и тут вратарь оказался сильнее, отбив мяч. Далее пошла такая же игра. В целом можно сказать, что чилийцы больше владели мячом и атаковали опаснее. Тогда как сборная Португалии чаще бил по воротам, а вообще-то мы увидели противостояние абсолютно равных команд. Зато в дополнительное время соперники поменялись ролями: уже европейцы больше времени проводили в нападении, тогда как команда Хуана Антонио Пицци перешла на контратки. Одну из них завершал ударом Алексис Санчес, но мяч после его удара едва не угодил в штангу. Это был самый острый момент первого экстратайма.

Зато второй вместил в себя массу событий. Сперва вышедший на замену Франциско Сильва ворвался в штрафную, и Жозе Фонте наступил ему на ногу. Иранский рефери Алиреза Фагани не решился поставить пенальти и даже не воспользовался нововведением — видеоповтором. Зато другой новинкой, четвертой заменой в дополнительное время, воспользовался Фернанду Сантуш (к слову, его визави провел только две замены, в т.ч. одну — в овертайме). Чилийцы, разозленные такой несправедливостью, устроили настоящий штурм ворот Патрисиу. На 119-й минуте Артуро Видаль нанес мощный удар с линии штрафной — в штангу! Мяч отскочил к свободному Мартину Родригесу, но после его добивания попал уже в перекладину!

После этого, пожалуй, невыход сборной Чили в финал турнира был бы величайшей несправедливостью. Однако настоящим героем проявил себя Клаудио Браво. Вратарь «Манчестер Сити» прекрасно отстоял серию послематчевых пенальти. Он играл «по удару» и отбил выстрелы в исполнении Куарежмы, Моутинью и Нани — все трое, кстати, вышли на поле со скамейки. Ну а партнеры Браво были точны, без особого труда трижды пробив португальского кипера. Недаром после победы чилийцы принялись качать своего вратаря на руках, а организаторы турнира признали Браво «Игроком матча».

3:0 — победа по пенальти вывела чилийцев в финал Кубка Конфедераций. Соперником подопечных Пицци станет победитель поединка Германия — Мексика. С проигравшим встретится сборная Португалии в матче за 3-е место. Оба поединка состоятся в воскресенье, 2-го июля.



Португалия - Чили - 0:0 (0:3 по пенальти)

Серия пенальти: не забили Рикарду Куарежма (вратарь), Жоау Моутинью (вратарь), Нани (вратарь) - забили Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Алексис Санчес.

Португалия: Руи Патрисиу, Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Седрик Соареш, Элисеу, Вилльям Карвалью, Адриен Силва (Жоау Моутинью, '102), Андре Гомеш (Желсон Мартинш, '116), Криштиану Роналду, Андре Силва (Нани, '76), Бернарду Силва (Рикарду Куарежма, '83)

Чили: Клаудио Браво, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Артуро Видаль, Марсело Диас, Педро-Пабло Эрнандес (Франциско Сильва, '112), Маурисио Исла (Хосе Фуэнсалида, '120), Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас (Мартин Родригес, '86)

Вилльям Карвалью, 31. Андре Силва, 43. Жозе Фонте, 96. Бруну Алвеш, 111. Седрик Соареш, 114. - Гонсало Хара, 23. Педро-Пабло Эрнандес, 51.



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