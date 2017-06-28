Серхіо НАВАРРО: «Робимо так, щоб фани гордилися своєю командою»

Головний тренер «Карпат» Серхіо Наварро розповів про своє бачення підготовки «зелено-білих» до нового сезону.

«Звичайно, зміни будуть, але вони стосуватимуться хіба манери гри команди. Гравці ці зміни побачать і відчують, а ще зможуть покращувати себе з кожним новим заняттям. Ми з ними працюємо через конкретний концепт. Частина гравців його знає, але забула, а частина ще не знає. Загалом, команда перебуває у процесі змін і цей процес обопільний: ми пізнаємо команду, а команда – нас. Ми вже працюємо два тижні, процес налагоджується».

«Збори – дуже важливий процес. Для чого ми їхали в іншу країну? Для того, щоб постійно бути в одному середовищі. Збори важливі з усіх ракурсів і точок зору. Всі ми люди і нам дуже важливо порозумітися. Ми переслідуємо одну мету».

«Я задоволений грою проти «Пущі» . Те, над чим ми працювали, гравці намагалися відобразити на полі. Звичайно, хтось з уболівальників, як мені відомо, залишився не задоволений, але варто зрозуміти, що гравці втомлені від проведеної роботи. Як і наші уболівальники, ми хочемо грати в привабливий футбол, але не за один день».

«Експерименти зі складом? Я б не називав їх так. Ми пробуємо гравців на різних позиціях, щоб знати, чи зможуть вони в майбутньому допомогти команді. Зараз якраз сприятливий період для такого роду дій. Ми хочемо подивитися на гравців на різних позиціях. Повторюся, всі стараються і це нас задовольняє. Ми будуємо команду і певну модель гри».

«Мені подобається те, що львівські уболівальники критично налаштовані. Я хочу їх трішки заспокоїти. Ми будемо робити все для того, щоб вони залишилися задоволеними і гордими за свою команду. Новачки? Наразі основний склад не сформований. Можуть приїхати нові виконавці, для конкретного підсилення» – підсумував Серхіо Наварро.