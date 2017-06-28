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Оскар Кардосо подписал контракт с Либертадом

Спустя 11 лет европейской карьеры парагвайский форвард вернулся на родину

  • 28.06.2017 23:01
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ФК Либертад. Оскар Кардосо
© ФК Либертад. Оскар Кардосо
Нападающий Оскар Кардосо продолжит карьеру в парагвайском клубе «Либертад». О подробностях сделки не соглашается.
 
Наиболее известен Кардосо своими выступлениями за португальскую «Бенфику», в составе которой дважды становился чемпионом Португалии, побеждал в Суперкубке Португалии, а также два раза выходил в финал Лиги Европы.
 
Последним клубом португальского форварда был греческий «Олимпиакос».

Источник — Twitter

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