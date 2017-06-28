Оскар Кардосо подписал контракт с Либертадом

Нападающий Оскар Кардосо продолжит карьеру в парагвайском клубе «Либертад». О подробностях сделки не соглашается.
Наиболее известен Кардосо своими выступлениями за португальскую «Бенфику», в составе которой дважды становился чемпионом Португалии, побеждал в Суперкубке Португалии, а также два раза выходил в финал Лиги Европы.
Последним клубом португальского форварда был греческий «Олимпиакос».
Источник — Twitter
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