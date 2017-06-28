Дерлис Гонсалес присоединился к Динамо на сборе

Полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес.прибыл в Тироль, где проходят свой тренировочный сбор киевляне.

Сегодня Дерлис принял участие в двух тренировках. На утренней он занимался по отдельной программе, а во время вечерней работал вместе с другими динамовцами, которые начали подготовку к новому сезону позже в связи с участием в матчах сборных в начале июня.

Таким образом, в распоряжении тренерского штаба «бело-синих» во главе с Александром Хацкевичем на данный момент 23 полевых игрока и четыре голкипера. Через несколько дней к тренировочному сбору присоединится еще один игрок – форвард Жуниор Мораэс, который весеннюю часть прошлого сезона провел в китайской Суперлиге, выступая за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».