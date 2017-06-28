Голкипер молодежной сборной Германии Юлиан Поллерсбек стал героем полуфинальной встречи чемпионата Европы.
Во время послематчевых пенальти вратарь отразил 2 одиннадцатиметровых удара англичан и добыл для своей команды путевку в финал. Самое любопытное то, что сделал он это с помощью шпаргалки, спрятанной в гетры.
Судя по всему, в шпаргалке было записано, как пробивают пенальти игроки молодежной сборной Англии.
Источник — Sport.ua
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