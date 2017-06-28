Голкипер молодежной сборной Германии Юлиан Поллерсбек стал героем полуфинальной встречи чемпионата Европы.

Во время послематчевых пенальти вратарь отразил 2 одиннадцатиметровых удара англичан и добыл для своей команды путевку в финал. Самое любопытное то, что сделал он это с помощью шпаргалки, спрятанной в гетры.

Судя по всему, в шпаргалке было записано, как пробивают пенальти игроки молодежной сборной Англии.