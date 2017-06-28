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ВИДЕО ДНЯ. Немецкий вратарь отбил 2 пенальти, подсмотрев в шпаргалку

Юлиан Поллерсбек вывел молодежную сборную Германии в финал чемпионата Европы

  • 28.06.2017 22:03
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beritasatu.com. Юлиан Поллерсбек
© beritasatu.com. Юлиан Поллерсбек

Голкипер молодежной сборной Германии Юлиан Поллерсбек стал героем полуфинальной встречи чемпионата Европы.

Во время послематчевых пенальти вратарь отразил 2 одиннадцатиметровых удара англичан и добыл для своей команды путевку в финал. Самое любопытное то, что сделал он это с помощью шпаргалки, спрятанной в гетры.

Судя по всему, в шпаргалке было записано, как пробивают пенальти игроки молодежной сборной Англии.

Источник — Sport.ua

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