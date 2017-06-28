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РОНАЛДО: «Я почти уверен, что Роналду останется в Реале»

Бывший форвард мадридского клуба – о будущем португальца

  • 28.06.2017 21:40
  • 567 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Роналдо
© ФК Реал Мадрид. Роналдо
Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо выразил мнение, что форвард «сливочных» Криштиану Роналду останется в клубе.
 
«Я почти уверен, что Роналду останется в «Реале». Игрок, который забил 50 голов за сезон, не может просто взять и отказаться от всего этого. Великие футболисты всегда принимают решения. Не знаю, каковы причины его дискомфорта в нынешней ситуации. Однако не думаю, что существует команда, которая может обращаться с Роналду лучше, чем «Реал», – сказал Роналдо.
 

Источник — Marca

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Комментарии
    rokkino
    rokkino, 28.06.2017 21:50
    -2
    Та любая команда будет с ним обращаться,как с самой любимой игрушкой.Такие футболисты,еще не рождались
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