РОНАЛДО: «Я почти уверен, что Роналду останется в Реале»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо выразил мнение, что форвард «сливочных» Криштиану Роналду останется в клубе.

«Я почти уверен, что Роналду останется в «Реале». Игрок, который забил 50 голов за сезон, не может просто взять и отказаться от всего этого. Великие футболисты всегда принимают решения. Не знаю, каковы причины его дискомфорта в нынешней ситуации. Однако не думаю, что существует команда, которая может обращаться с Роналду лучше, чем «Реал», – сказал Роналдо.