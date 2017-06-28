Карпати завершили перемогою першу гру на тренувальних зборах

Після кількох днів динамічних та швидких тренувань на львівські «Карпати» чекав перший товариський матч. Суперником «зелено-білих» стала польська «Пуща», котра цього сезону пробивалась до Першої ліги.

На свій дебютний матч «леви» вийшли в такому складі: Мисак, Зубейко, Лобай, Перейра, гравець на перегляді, Завійський, Кльоц, Голодюк, Чачуа, Ксьонз, Худоб’як.

Серхіо Наварро у першому для себе матчі на чолі «зелено-білих», щоправда, товариському, зумів здивувати. Незвично для себе раніше, розташувався на полі Дмитро Кльоц. Карпатівець більше був задіяний в атаках львів’ян, натомість, в обороні Дмитро з’являвся рідше або коли на це була разюча потреба.

З перших хвилин матчу захищати ворота «Карпат» став Роман Мисак, котрий нещодавно продовжив контракт із львівським клубом. Щоправда, роботи для Романа поляки створили обмаль, а тому Мисаку частіше довелось керувати діями своїх партнерів з воротарської лінії.

На відміну від «Карпат», для польського клубу цей матч став вже не першим на тренувальних зборах. Зважаючи на помітну різницю у класі команд, поляки виявились налаштованими на матч більше в агресивному плані, адже непотрібної штовханини з їхньої сторони було чи не занадто багато. Павло Ксьонз, як ніхто інший відчув агресію суперника на собі, за що арбітр зустрічі змушений був неодноразово призупиняти матч.

Павла Ксьонза по праву можна назвати найнебезпечнішим та найактивнішим гравцем першого тайму. Ксьонз швидко та технічно діяв попереду, тим самим раз-по-раз дозволяючи партнерам небезпечніше грати біля володінь польського кіпера.На дебютних хвилинах матчу Павло небезпечно пробивав з гострого кута, але голкіпер вдало обрав позицію та круглий влучив саме у воротаря.

На другий тайм «Карпати» вийшли у такому складі: Мисак, Зубейко, Нестеров, Дитятьєв, гравець на перегляді, Мірошніченко, Завійський, Вербний, Кльоц, Хомченко, Гуцуляк.

Чергова новинка від Серхіо Наварро: Кльоц вдруге змінив місце дислокації на полі. У другій 45-хвилинці Мірошніченко та Кльоц розташувались на флангах півзахисту та стали носіями чи не кожної атаки карпатівців. Варто згадати кілька хороших можливостей у Мірошніченка, що змушує гооворити про вдалу зміну для Дениса.

Дебютний гол на зборах не змусив себе довго чекати. Хомченко по-форвардськи зіграв на випередження та вдало замкнув передачу Олексія Гуцуляка. Сильний удар Віктора змусив круглого кілька разів стукнутись об перекладину, що ввело у тимчасову оману й арбітра зустрічі.

Відповідь поляків стала не менш небезпечною. Порушення правил біля власного карного майданчика та жовта картка для Євгена Зубейка, як наслідок, лайнсмен призначив штрафний удар із досить вигідної позиції для «Пущі». Вдало виконати стандарт та зрівняти рахунок полякам забракло точності – м’яч влучив у поперечку.