На стадионе Динамо начали устанавливать новые сиденья

На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского полным ходом идет реконструкция.

В частности, уже проведены все подготовительные мероприятия на трибунах и начали устанавливать новые сиденья, также синего цвета, как было раньше.

Неизменными останутся только центральные сектора, где готовые откидные сиденья очень удобны и не вызывают никаких нареканий.

Уже вскоре рабочие начнут укладывать новую беговую дорожку итальянского производства, которая будет иметь бело-синюю окраску.

Строители делают все возможное, чтобы завершить ремонтные работы до старта нового сезона, который начнется чуть более чем через две недели – первый тур Премьер-лиги сезона 2017/2018 гг. запланирован на 16 июля (базовая дата).