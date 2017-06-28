На стадионе Динамо начали устанавливать новые сиденья

На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского полным ходом идет реконструкция.
В частности, уже проведены все подготовительные мероприятия на трибунах и начали устанавливать новые сиденья, также синего цвета, как было раньше.
Неизменными останутся только центральные сектора, где готовые откидные сиденья очень удобны и не вызывают никаких нареканий.
Уже вскоре рабочие начнут укладывать новую беговую дорожку итальянского производства, которая будет иметь бело-синюю окраску.
Строители делают все возможное, чтобы завершить ремонтные работы до старта нового сезона, который начнется чуть более чем через две недели – первый тур Премьер-лиги сезона 2017/2018 гг. запланирован на 16 июля (базовая дата).
Источник — ФК Динамо Киев
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