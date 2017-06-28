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На стадионе Динамо начали устанавливать новые сиденья

Вскоре рабочие начнут укладывать новую беговую дорожку, которая будет иметь бело-синюю окраску

  • 28.06.2017 21:15
  • 1590 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского полным ходом идет реконструкция.

В частности, уже проведены все подготовительные мероприятия на трибунах и начали устанавливать новые сиденья, также синего цвета, как было раньше.

Неизменными останутся только центральные сектора, где готовые откидные сиденья очень удобны и не вызывают никаких нареканий.

Уже вскоре рабочие начнут укладывать новую беговую дорожку итальянского производства, которая будет иметь бело-синюю окраску.

Строители делают все возможное, чтобы завершить ремонтные работы до старта нового сезона, который начнется чуть более чем через две недели – первый тур Премьер-лиги сезона 2017/2018 гг. запланирован на 16 июля (базовая дата).

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Zport
    online
      Zport, 28.06.2017 21:42
    +2
    Стадион 30-х годов. Но его поддерживают в отличном состоянии. Уверен что после ремонта он будет выглядеть шикарно. Жаль что нельзя провести полномасштабную реконструкцию. Вокруг склоны, парк...
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 28.06.2017 22:04
    -1
    Очень жаль, что из него не сделают сугубо футбольный стадион, убрав дорожки и повысив этим самым вместительность.
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    Zport
    online
      Zport, 28.06.2017 22:15
    0
    FKTNMNTN, 28.06.2017 22:04
    Очень жаль, что из него не сделают сугубо футбольный стадион, убрав дорожки и повысив этим самым вместительность.
    Это невозможно сделать. Нужно менять угол наклона трибун. А их нарушать нельзя, потому что склоны сойти могут.
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