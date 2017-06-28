Бывший полузащитник «Динамо» Диого Ринкон вспомнил о своей карьере в «Динамо».

«Лучшим в «Динамо» был Белькевич, которого, к сожалению, нет с нами. Он - топ. Я его очень уважал. Я мог бы назвать много имен, но никого не хочу выделять кроме Белькевича.

Штраф в 100 тысяч долларов в «Динамо»? Такими суммами меня не штрафовали. У меня есть тенденция набирать вес. Сейчас у меня есть ощущения, что если я вернусь в «Динамо», там скажут, что я не заплатил эти деньги (смеется). Игорь Суркис часто меня штрафовал, но не только меня. И правильно делал. Нам нужны дисциплина и правила.

Когда я приехал в Украину самым сложным был язык. Но тяжелее всего было, когда меня просили сбросить лишние килограммы, чтобы быть игроком номер один. По этой причине мне было тяжело, потому что мне было комфортно. Когда пришел в «Динамо», я весил 88 кг, а от меня требовали сбросить вес до 85 кг согласно параметров клуба. По бразильским меркам это норма», – сказал Ринкон.

