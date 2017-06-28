Звезда просматривает двух воспитанников Ниццы

На просмотре в «Звезде» находятся два воспитанников «Ниццы» – нападающий Хишам Эль-Хамдауи и полузащитник Арно Геджа. Оба игрока уже прибыли в Украину и тренируются с командой, но никакие документы с клубом не подписывали.

Вскоре Гедж и Эль-Хамдауи отправятся со «Звездой» на сбор на Закарпатье, по итогам которого тренеры и решат, стоит ли подписывать французов.

19-летний Геджа в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Ниццы» в 4-м дивизионе. 21-летний Эль-Хамдауи прошлый сезон провел в любительском «Тертр-Отраж» из Бельгии.