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Звезда просматривает двух воспитанников Ниццы

Игроки уже прибыли в Украину и тренируются с командой

  • 28.06.2017 20:28
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ogcnice.com. Хишам Эль-Хамдауи
© ogcnice.com. Хишам Эль-Хамдауи
На просмотре в «Звезде» находятся два воспитанников «Ниццы» – нападающий Хишам Эль-Хамдауи и полузащитник Арно Геджа. Оба игрока уже прибыли в Украину и тренируются с командой, но никакие документы с клубом не подписывали.
 
Вскоре Гедж и Эль-Хамдауи отправятся со «Звездой» на сбор на Закарпатье, по итогам которого тренеры и решат, стоит ли подписывать французов.
 
19-летний Геджа в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Ниццы» в 4-м дивизионе. 21-летний Эль-Хамдауи прошлый сезон провел в любительском «Тертр-Отраж» из Бельгии.

Источник — Sportarena

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