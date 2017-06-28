Макларен заявил о 155 подозрительных допинг-пробах футболистов РФ

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен заявил, что располагает сведениями о 155 подозрительных пробах, взятых у российских футболистов.

«Есть также 155 образцов, которые ожидают изучения, данные об этом есть у ВАДА, ФИФА также поставлено в известность», - заявил Макларен.

Макларен предполагает, что эти пробы подверглись манипуляциям, либо содержат образцы мочи, в которых есть допинг. У него также есть информация, что один образец под номером 387829, возможно, пытались заменить.

Ранее телеканал ARD продемонстрировал несколько серий документальной эпопеи о допинге в российском спорте, содержащей данные журналистского расследования Хайо Зеппельта. Факты, изложенные в фильме, послужили поводом для расследований многочисленных комиссий и в итоге привели к отстранению целого ряда спортсменов РФ и дисквалификации отечественных федераций.