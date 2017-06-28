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Макларен заявил о 155 подозрительных допинг-пробах футболистов РФ

Независимый эксперт ВАДА предполагает, что эти пробы подверглись манипуляциям

  • 28.06.2017 20:18
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  • 1 комментария
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Макларен заявил о 155 подозрительных допинг-пробах футболистов РФ
Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен заявил, что располагает сведениями о 155 подозрительных пробах, взятых у российских футболистов.
 
«Есть также 155 образцов, которые ожидают изучения, данные об этом есть у ВАДА, ФИФА также поставлено в известность», - заявил Макларен.
 
Макларен предполагает, что эти пробы подверглись манипуляциям, либо содержат образцы мочи, в которых есть допинг. У него также есть информация, что один образец под номером 387829, возможно, пытались заменить.
 
Ранее телеканал ARD продемонстрировал несколько серий документальной эпопеи о допинге в российском спорте, содержащей данные журналистского расследования Хайо Зеппельта. Факты, изложенные в фильме, послужили поводом для расследований многочисленных комиссий и в итоге привели к отстранению целого ряда спортсменов РФ и дисквалификации отечественных федераций.

Источник — Интерфакс

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.06.2017 20:46
    0
    А еще более 150 положительных проб внутреннего чемпионата за прошлый год,которые скрывались Мутко и компанией. Теперь можно представить всю глубину разложения российского спорта и футбола в частности
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