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ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Кирюханцев – игрок Мариуполя

Соглашение с защитником рассчитано на один сезон

  • 28.06.2017 19:18
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ФК Мариуполь. Игорь Кирюханцев и Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Игорь Кирюханцев и Александр Севидов
ФК «Мариуполь» подписал контракт с еще одним новичком. Игроком приазовцев стал защитник «Шахтера» и молодежной сборной Украины Игорь Кирюханцев. Соглашение с защитником рассчитано на один сезон.
 
Кирюханцев - воспитанник Академии «Шахтера». За молодежный состав «горняков» провел 53 матча (1 гол). В сезоне 2016/17 сыграл один матч за донецкий клуб в УПЛ. В юношеской лиги УЕФА в составе «Шахтера» провел 16 игр.

Источник — ФК Мариуполь

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