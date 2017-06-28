ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Кирюханцев – игрок Мариуполя

ФК «Мариуполь» подписал контракт с еще одним новичком. Игроком приазовцев стал защитник «Шахтера» и молодежной сборной Украины Игорь Кирюханцев. Соглашение с защитником рассчитано на один сезон.

Кирюханцев - воспитанник Академии «Шахтера». За молодежный состав «горняков» провел 53 матча (1 гол). В сезоне 2016/17 сыграл один матч за донецкий клуб в УПЛ. В юношеской лиги УЕФА в составе «Шахтера» провел 16 игр.