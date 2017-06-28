Сергей СИДОРЧУК: «Наигрываем 4-2-3-1 и 4-4-2»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об изменениях, произошедших в тренировочном процессе команды после прихода на тренерский мостик Александра Хацкевича.

— В вашем тренировочном процессе произошли серьезные изменения?

— Отличия, конечно, есть. Сейчас основной упор делается не на контроль мяча, а на быстрые переходы от одной фазы игры к другой. В особенности работаем над выходом в атаку.

— Беготни стало больше?

— Физическая готовность важна всегда, и мы постоянно уделяли ей много внимания. Возможно, сейчас сил понадобится больше. Все-таки мяч будет меньше задерживаться в центральной зоне, а это требует большей беговой работы.

— Центральным полузащитникам нужно поменять стиль игры в первую очередь?

— Совершенно верно. Нам об этом постоянно говорят. Мы, правда, и при старой схеме много бегали. Так что нам не привыкать.

— Выходит, у вас будет новая система игры?

— Наигрываем разные варианты — 4—2—3—1 и 4—4—2. Посмотрим, как решат тренеры.

Евгений ГРЕСЬ