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Максим Белый станет игроком Мариуполя

Экс-футболист «Анжи» продолжит карьеру в Украине

  • 28.06.2017 18:43
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ФК Хайдук. Максим Белый
© ФК Хайдук. Максим Белый

27-летний украинский защитник Максим Белый в ближайшее время подпишет контракт с «Мариуполем».

Последним клубом Белого был российский «Анжи», за который футболист не провел ни одного матча.

В Украине Белый ранее выступал в составе «Зари», за которую играл с 2011-го по 2015-й годы.

Источник — ТК Футбол

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