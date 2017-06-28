Максим Белый станет игроком Мариуполя

27-летний украинский защитник Максим Белый в ближайшее время подпишет контракт с «Мариуполем».

Последним клубом Белого был российский «Анжи», за который футболист не провел ни одного матча.

В Украине Белый ранее выступал в составе «Зари», за которую играл с 2011-го по 2015-й годы.