Максим Белый станет игроком Мариуполя

27-летний украинский защитник Максим Белый в ближайшее время подпишет контракт с «Мариуполем».
Последним клубом Белого был российский «Анжи», за который футболист не провел ни одного матча.
В Украине Белый ранее выступал в составе «Зари», за которую играл с 2011-го по 2015-й годы.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.