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ТМ. Днепр обыграл запорожский Металлург

Напряженный поединок завершился победой днепровской команды

  • 28.06.2017 18:27
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Давнее историческое соперничество днепровской и запорожской команд общеизвестно. Боевым получился и контрольный матч, состоявшийся на базе в Приднепровске. Эмоций на поле было очень много, ноги в борьбе никто не убирал, а в середине второго тайма соперники и вовсе едва не пошли «стенка на стенку» — дело закончилось обоюдным удалением с правом замены.

Что же касается собственно игры, то днепряне в первом тайме имели заметное преимущество и хорошо вели комбинационную игру. За стартовые 10 минут хозяева провели несколько опасных атак и могли открывать счет, но... пропустили. «Металлург» завершил контратаку красивым ударом по друге справа из пределов штрафной.

«Днепр» отыгрался быстро — на 15-й минуте после отскока удался мощный удар слета метров с 15-ти. А на 23-й минуте днепровская команда заслуженно вышла вперед. После подачи от левой бровки удалось замкнуть дальнюю штангу.

Во втором тайме на поле было больше борьбы, в которой днепровские футболисты старались не уступать, но их силы к концу поединка заметно уменьшились. «Металлург» оказывал на штрафную днепрян все больше давления, и, хоть много моментов не создал, был близок к ничьей — в одном из эпизодов на выручку хозяевам пришел каркас ворот. «Днепр» проявил морально-волевые качества и сумел довести игру до победы.

«Днепр» — «Металлург-Запорожье» — 2:1. Контрольный матч.

Источник — ФК Днепр

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