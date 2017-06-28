СИДОРЧУК: «У Хацкевича особые требования к центральным полузащитникам»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, какое впечатление производят на него новый наставник команды Александр Хацкевич и его тренерский штаб.

— Какое впечатление произвел на тебя новый наставник?

— С Александром Хацкевичем я уже знаком. Когда только пришел в Динамо, несколько матчей провел за дубль, в котором он тогда работал. Так что его требования знаю. Мы постоянно общаемся, слушаем подсказки. Все хорошо.

— Помнишь, как Хацкевич играл?

— Смутно. Хотя гол со штрафного в ворота Шахтера у меня до сих пор стоит перед глазами. Вот он мне запомнился. Знаю, что наш главный тренер действовал по всему полю, от штрафной до штрафной. Значит, к центральным полузащитникам у него будут особые требования.

— Олега Лужного в Динамо ты, конечно, не застал…

— Нет, но, разумеется, много о нем знаю. Недавно вот ваш сайт признал его лучшим защитником сборной Украины за всю историю.

— Согласен?

— Конечно. Романович с нами перед тренировками часто в квадрат играет. Так в отборе он лучший! Фору любому даст.

— Может и не только фору дать…

— Ребята рассказывали (улыбается). Но до этого пока не доходило. Надеюсь, и не дойдет.

Евгений ГРЕСЬ