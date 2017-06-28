Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СИДОРЧУК: «У Хацкевича особые требования к центральным полузащитникам»

Футболист «Динамо» поделился впечатлениями о новом главном тренере команды

  • 28.06.2017 17:54
  • 640 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Сергей Сидорчук
© dynamo.kiev.ua. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, какое впечатление производят на него новый наставник команды Александр Хацкевич и его тренерский штаб.

— Какое впечатление произвел на тебя новый наставник?
— С Александром Хацкевичем я уже знаком. Когда только пришел в Динамо, несколько матчей провел за дубль, в котором он тогда работал. Так что его требования знаю. Мы постоянно общаемся, слушаем подсказки. Все хорошо.

— Помнишь, как Хацкевич играл?
— Смутно. Хотя гол со штрафного в ворота Шахтера у меня до сих пор стоит перед глазами. Вот он мне запомнился. Знаю, что наш главный тренер действовал по всему полю, от штрафной до штрафной. Значит, к центральным полузащитникам у него будут особые требования.

— Олега Лужного в Динамо ты, конечно, не застал…
— Нет, но, разумеется, много о нем знаю. Недавно вот ваш сайт признал его лучшим защитником сборной Украины за всю историю.

— Согласен?
— Конечно. Романович с нами перед тренировками часто в квадрат играет. Так в отборе он лучший! Фору любому даст.

— Может и не только фору дать…
— Ребята рассказывали (улыбается). Но до этого пока не доходило. Надеюсь, и не дойдет.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.