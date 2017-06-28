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Шахтер сыграет с Оденсе, Шарлеруа и ПАОКом

Стало известно расписание спаррингов «горняков» на сборах в Германии

  • 28.06.2017 17:41
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Определились даты контрольных матчей и стали известны все соперники, с которыми «горняки» сыграют во время сбора в немецком Мариенфельде.

29 июня в 18:00 команда Паулу Фонсеки на поле Hotel-Residence Klosterpforte проведет первый спарринг против «Редингхаузена» (SV Rodinghausen). Этот клуб представляет региональную лигу «Запад».

1 июля в 17:30 дончане встретятся с немецким «Бохумом», выступающим во Второй Бундеслиге. Матч состоится в городе Дюльмен в 80 километрах от места дислокации «Шахтера».

3 июля в 17:00 «оранжево-черные» в Штадтхагене сыграют с представителем чемпионата Дании «Оденсе».

5 июля в 18:30 в городе Шютторф «горняков» ждет контрольный поединок с еще одним представителем Германии «Хольштайном» (Киль) (Kieler SV Holstein). В минувшем сезоне команда финишировала на второй позиции в Третьей Бундеслиге, что позволило ей повыситься в классе.

7 июля соперником чемпиона Украины станет бельгийский «Шарлеруа». Игра пройдет в Дюльмене. Время начала матча уточняется.

9 июля в 18:00 «Шахтер» проведет заключительный спарринг с одним из сильнейших клубов Греции ПАОКом. В минувшем сезоне команда из Салоников завоевала Кубок Греции и оказалась второй в чемпионате страны.

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Источник — ФК Шахтер

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