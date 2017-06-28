Дмитрий КОЗЬБАН: «Ситуация с Мазяром не укладывалась в голове»

Бывший нападающий «Вереса» Дмитрий Козьбан рассказал о своем уходе из команды, соперничестве с «Десной» и дальнейших планах в карьере.

— Дмитрий, как для вас сложился минувший сезон?

— Оценю сезон для команды. Первую его половину — на «четыре с плюсом». Считаю, что достойно играли и заслуженно завершили осень на втором месте. А вот весной уже выступили неважно. Я бы сказал, даже очень неважно, растеряли все преимущество в очках и в итоге закончили чемпионат на третьем месте.

На мой взгляд, мы провалили весеннюю часть, но на это тоже есть свои причины. Начиная с зимних сборов и заканчивая всем остальным. А по поводу себя могу сказать, что сезон для меня не удался, не таких результатов ожидал. Да и вообще выступил ниже своих возможностей, поэтому никак не могу занести себе его в актив.

— Чего не хватило «Вересу» во втором круге?

— Хотелось занять первое место, но объективно «Ильичевец» заслужил быть чемпионом. Мы сами виноваты, что не заняли второе место и не вышли напрямую в УПЛ, по спортивному принципу. Поэтому третье место — это легкое утешение, не более.

— «Десна» заслужено заняла второе место?

— Наверное, заслуженно, ведь в конце мы отстали на семь очков, это очень много, учитывая, что в начале весны мы их опережали на шесть. «Десна» выступила стабильно в весенней части, они провели отличные сборы, усилились хорошими игроками и заслуженно заняли второе место.

— Как прокомментируете ситуацию с Мазяром? Почему так произошло с его уходом?

— Тяжело комментировать. После игры с «Ингульцом» нам сказали, что он по семейным обстоятельствам ушел в отпуск. Выглядело это очень странно, поскольку у нас начинались ответственные игры. И как-то это все не укладывалось в голове! Наверное, так решило руководство, мне сложно судить. Как оказалось, больше он так и не вернулся в команду.

— Почему вы ушли из «Вереса»? Все-таки команда будет играть в УПЛ.

— У меня закончился контракт, я забрал документы и ушел. По поводу нового соглашения, как с моей стороны, так и со стороны руководства «Вереса» или главного тренера разговоров не было.

— Может, в «Волынь» вернетесь?

— Вряд ли, хотя никогда не говори «никогда». Но сейчас таких планов точно нет.

— Где продолжите карьеру?

— Хочется попробовать свои силы за рубежом. Но если будут хорошие варианты в Украине, то почему нет? Пока никакой конкретики нет.

— Как думаете, какие шансы у «Вереса» в УПЛ?

— Насчет шансов сейчас тяжело что-то сказать. Надо посмотреть, как укомплектуется команда в летнее межсезонье, кто еще придет. Думаю, если закрепятся в Премьер-лиге, для первого года это вполне хороший результат. Но я слышал, что ставят задачу попасть в шестерку. Желаю удачи ровенчанам и добиться этой цели.