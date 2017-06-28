Поступаленко нужен Вересу и Александрии

Клубы УПЛ «Александрия» и «Верес» проявляют интерес к полузащитнику Антону Поступаленко, который недавно покинул «Олимпик» на правах свободного агента.

Однако сам футболист не спешит рассматривать предложения от украинских клубов, а предпочитает варианты за границей.

В минувшем сезоне Поступаленко провел за «Олимпик» 22 матча в УПЛ, где забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Антон стал лучшим бомбардиром «Олимпика» в сезоне.