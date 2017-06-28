Агент: «Турки предпочли Селезнева Фернандо Торресу»

Нападающий «Карабюкпора» и сборной Украины Евгений Селезнев в ближайшее время может перейти в более сильный турецкий клуб. При этом Селезнев выиграл заочную конкуренцию у знаменитого испанского форварда Фернандо Торреса. Об этом рассказал агент футболиста Иван Пироженко.

«Есть клуб, который очень хочет Женю. Это фантастическая история, но она реальна, потому что я присутствовал при этих переговорах. Рассматривали кандидатуры Фернандо Торреса и Селезнева. И сказали – Женя, потому что видели, как он играет. Это их ментальность, ее нужно понимать. Они видели, что он играет, он забивает, он делает результат. Торрес – это другой статус, большие деньги, большая зарплата. С ним нужно индивидуально очень много работать. И непонятно, как повлияет его присутствие на ситуацию в команде. Поэтому, однозначно, Селезнев. Я сначала не поверил, но они и правда так мыслят. В Турцию важно правильно заходить», – отметил Пироженко.

Ранее сообщалось, что Селезневым интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».