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Агент: «Турки предпочли Селезнева Фернандо Торресу»

Украинский форвард может перейти в сильный турецкий клуб

  • 28.06.2017 16:49
  • 1505 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Нападающий «Карабюкпора» и сборной Украины Евгений Селезнев в ближайшее время может перейти в более сильный турецкий клуб. При этом Селезнев выиграл заочную конкуренцию у знаменитого испанского форварда Фернандо Торреса. Об этом рассказал агент футболиста Иван Пироженко.

«Есть клуб, который очень хочет Женю. Это фантастическая история, но она реальна, потому что я присутствовал при этих переговорах. Рассматривали кандидатуры Фернандо Торреса и Селезнева. И сказали – Женя, потому что видели, как он играет. Это их ментальность, ее нужно понимать. Они видели, что он играет, он забивает, он делает результат. Торрес – это другой статус, большие деньги, большая зарплата. С ним нужно индивидуально очень много работать. И непонятно, как повлияет его присутствие на ситуацию в команде. Поэтому, однозначно, Селезнев. Я сначала не поверил, но они и правда так мыслят. В Турцию важно правильно заходить», – отметил Пироженко.

Ранее сообщалось, что Селезневым интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Dima Any
      Dima Any, 28.06.2017 17:02
    +2
    Торрес – это другой статус, большие деньги, большая зарплата. - на тому і закінчим , знайшли з чим порівняти
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    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 28.06.2017 17:05
    0
    Здравый смысл есть даже там. Но,нужен будет под Женю-пенальти то нужно как то спонсировать)))
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    Каныр Лазков
      Каныр Лазков, 28.06.2017 17:12
    0
    та шо той ельниньйо показав у минулому сезоні та на шо йому та туреччина
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 28.06.2017 17:14
    -1
    Что бы не говорили, а Селя дважды был лучшим бомбардиром в ЧУкре.
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 28.06.2017 17:16
    -1
    Да и за Днепр в ЛЕ больше всех наклепал аж до финала
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    zalik67
    zalik67, 28.06.2017 17:20
    +1
    Агент пиарит *царька* .....
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 28.06.2017 17:41
    +1
    comentraktor, 28.06.2017 17:14
    Что бы не говорили, а Селя дважды был лучшим бомбардиром в ЧУкре.
    Это не трудно - тут много не забивают обычно.
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    Денис Качалов
    online
      Денис Качалов, 28.06.2017 17:44
    0
    comentraktor, 28.06.2017 17:16
    Да и за Днепр в ЛЕ больше всех наклепал аж до финала
    ))) это где такое снится?
    Селезнев в 2014-2015 ЛЕ забил только 2 гола...
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    Arius.
    online
      Arius., 28.06.2017 17:45
    0
    видимо турки чтото знают, наверняка скоро в футболе останутся одни пенальти и полные холодильники, которые за матч нужно сожрать!
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