СИДОРЧУК: «Ярмоленко приехал на сборы без учебника по немецкому»

В рейтинге самых ответственных и профессиональных игроков сборной Украины он наверняка займет одно из первых мест. Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук уже не первый раз выходит из отпуска раньше времени. К сборам он относится очень серьезно. Никогда не жалуется, работает в поте лица. День у него расписан по минутам, но вчера вечером мне удалось до него дозвониться. Хоть и не с первого раза…
— Был на массаже, — сказал Сергей, перезвонив спустя полчаса. — Восстановление на сборах — это очень важно.
— Ноги болят?
— Все как обычно. Крепатура была, но уже втянулись.
— Тихий час днем — обязательная процедура?
— Стараюсь, конечно, поспать. Режим имеет большое значение.
— На завтрак ходишь?
— Обязательно. Для меня это самый важный прием пищи. Если утром не поем, становлюсь страшным человеком (улыбается).
— Свободного времени мало?
— Как такового его нет. На две недели нужно подчинить себя серьезной работе. Когда выпадает минута, сразу звонишь домой, читаешь новости.
— Твой одноклубник Андрей Ярмоленко приехал в Австрию с учебником по немецкому языку?
— Нет (улыбается). Пока без учебника.
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.