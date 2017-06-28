СИДОРЧУК: «Ярмоленко приехал на сборы без учебника по немецкому»

В рейтинге самых ответственных и профессиональных игроков сборной Украины он наверняка займет одно из первых мест. Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук уже не первый раз выходит из отпуска раньше времени. К сборам он относится очень серьезно. Никогда не жалуется, работает в поте лица. День у него расписан по минутам, но вчера вечером мне удалось до него дозвониться. Хоть и не с первого раза…

— Был на массаже, — сказал Сергей, перезвонив спустя полчаса. — Восстановление на сборах — это очень важно.

— Ноги болят?

— Все как обычно. Крепатура была, но уже втянулись.

— Тихий час днем — обязательная процедура?

— Стараюсь, конечно, поспать. Режим имеет большое значение.

— На завтрак ходишь?

— Обязательно. Для меня это самый важный прием пищи. Если утром не поем, становлюсь страшным человеком (улыбается).

— Свободного времени мало?

— Как такового его нет. На две недели нужно подчинить себя серьезной работе. Когда выпадает минута, сразу звонишь домой, читаешь новости.

— Твой одноклубник Андрей Ярмоленко приехал в Австрию с учебником по немецкому языку?

— Нет (улыбается). Пока без учебника.

Евгений ГРЕСЬ