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СИДОРЧУК: «Ярмоленко приехал на сборы без учебника по немецкому»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями о подготовке к новому сезону

  • 28.06.2017 16:17
  • 1397 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В рейтинге самых ответственных и профессиональных игроков сборной Украины он наверняка займет одно из первых мест. Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук уже не первый раз выходит из отпуска раньше времени. К сборам он относится очень серьезно. Никогда не жалуется, работает в поте лица. День у него расписан по минутам, но вчера вечером мне удалось до него дозвониться. Хоть и не с первого раза…

— Был на массаже, — сказал Сергей, перезвонив спустя полчаса. — Восстановление на сборах — это очень важно.

— Ноги болят?
— Все как обычно. Крепатура была, но уже втянулись.

— Тихий час днем — обязательная процедура?
— Стараюсь, конечно, поспать. Режим имеет большое значение.

— На завтрак ходишь?
— Обязательно. Для меня это самый важный прием пищи. Если утром не поем, становлюсь страшным человеком (улыбается).

— Свободного времени мало?
— Как такового его нет. На две недели нужно подчинить себя серьезной работе. Когда выпадает минута, сразу звонишь домой, читаешь новости.

— Твой одноклубник Андрей Ярмоленко приехал в Австрию с учебником по немецкому языку?
— Нет (улыбается). Пока без учебника.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    tolik.61fut
      tolik.61fut, 28.06.2017 16:43
    +3
    От так новина, є над чим подумати. А ширінка в нього була застібнута?...
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