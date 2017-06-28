Евгений ОПАНАСЕНКО: «Заря еще не готова на 100%»

Защитник луганской «Зари» Евгений Опанасенко пообщался с корреспондентом перед отправлением команды на сборы в Словению:

- Пока о полной готовности к чемпионату говорить рано. Пока еще тяжело. Кроме того поединок против «Никополя» проводили на фоне усталости. Видно, что команда еще не готова на 100%. Однако уже сейчас видно, что мы можем и готовы переносить нагрузки.

- Игра на фоне нагрузок – самая лучшая проверка?

- Согласен с вами. Что-то получалось, что-то нет. В любом случае, все это – пища для размышлений для тренерского состава. Были неплохие моменты в поединке против «Никополя». Был и брак. Но это все рабочие процессы. К чемпионату подойдем в полной боевой готовности.

- Во встрече против «Никополя» мы увидели взаимодействие старожилов с новичками.

- Мы уже привыкли. У нас каждые полгода кто-то приходит, кто-то уходит. Всегда находим выход из сложной ситуации, надеюсь, в этот раз все будет также хорошо.

- Впереди Словения. Какие цели ставишь перед собой на сбор?

- Хочется набрать свою лучшую форму и демонстрировать хорошую игру в чемпионате. Плюс, необходимо отработать тактические схемы и наладить взаимосвязь с партнерами.