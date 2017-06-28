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Дмитрий Лепа подписал контракт с Осиеком

Соглашение рассчитано на три года

  • 28.06.2017 15:37
  • 384 просмотров
  • 1 комментария
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sportcom.hr. Дмитрий Лепа
© sportcom.hr. Дмитрий Лепа

28-летний украинский полузащитник Дмитрий Лепа подписал полноценный контракт с хорватским «Осиеком». Соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Лепа выступал за «Осиек» на правах аренды, проведя за клуб 25 матчей во всех турнирах, где он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет €0,5 миллиона.

Источник — Twitter

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Комментарии
    ctrag-o9
    online
      ctrag-o9, 28.06.2017 16:17
    0
    Так а кому он пренадлежал ?
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