Дмитрий Лепа подписал контракт с Осиеком

28-летний украинский полузащитник Дмитрий Лепа подписал полноценный контракт с хорватским «Осиеком». Соглашение рассчитано на три года.
В минувшем сезоне Лепа выступал за «Осиек» на правах аренды, проведя за клуб 25 матчей во всех турнирах, где он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет €0,5 миллиона.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.