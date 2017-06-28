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Галатасарай начал переговоры о трансфере Коноплянки

В приобретении украинского хавбека заинтересовал главный тренер клуба Игор Тудор

  • 28.06.2017 15:20
  • 678 просмотров
  • 1 комментария
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profimedia.cz. Евгений Коноплянка
© profimedia.cz. Евгений Коноплянка

27-летний полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка может перейти в турецкий «Галатасарай».

Стамбульский клуб уже начал переговоры с футболистом. В приобретении игрока заинтересован наставник «Галатасарая» Игор Тудор.

Ранее сообщалось, что Коноплянкой интересовался римский «Лацио».

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Комментарии
    orl405
      orl405, 28.06.2017 15:45
    0
    Жека, не ходи к янычарам. Они тебя згнобят и отпедалируют как Милю. И станешь ты сбитым ледчиком, как у нас говорят.
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