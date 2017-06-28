Галатасарай начал переговоры о трансфере Коноплянки

27-летний полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка может перейти в турецкий «Галатасарай».
Стамбульский клуб уже начал переговоры с футболистом. В приобретении игрока заинтересован наставник «Галатасарая» Игор Тудор.
Ранее сообщалось, что Коноплянкой интересовался римский «Лацио».
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