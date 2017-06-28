Мануэль Нойер готовится к возвращению в строй

Официально «Бавария» начнет подготовку к новому сезону в субботу, но на Зэбенерштрассе уже кипит работа. Кристиан Фрюхтль, получивший несколько месяцев назад травму синдесмоза, вернулся на поле, где провёл беговую тренировку, а также выполнил несколько упражнений с мячом и на координацию под присмотром тренера по реабилитации Томаса Вильхельми.
Первый номер «Баварии» Мануэль Нойер тоже работает над восстановлением после травмы. В апреле голкипер получил перелом плюсневой кости. С начала недели Нойер работает в тренировочном центре, где выполняет стабилизирующие и силовые упражнения.
Источник — ФК Бавария
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