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Мануэль Нойер готовится к возвращению в строй

Голкипер «Баварии» восстанавливается после перелома плюсневой кости

  • 28.06.2017 15:07
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ФК Бавария. Мануэль Нойер
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

Официально «Бавария» начнет подготовку к новому сезону в субботу, но на Зэбенерштрассе уже кипит работа. Кристиан Фрюхтль, получивший несколько месяцев назад травму синдесмоза, вернулся на поле, где провёл беговую тренировку, а также выполнил несколько упражнений с мячом и на координацию под присмотром тренера по реабилитации Томаса Вильхельми. 

Первый номер «Баварии» Мануэль Нойер тоже работает над восстановлением после травмы. В апреле голкипер получил перелом плюсневой кости. С начала недели Нойер работает в тренировочном центре, где выполняет стабилизирующие и силовые упражнения.

Источник — ФК Бавария

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