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Зенит выплатил Луческу компенсацию в размере €2,5 миллионов

Румынский тренер больше не имеет претензий к питерскому клубу

  • 28.06.2017 14:55
  • 869 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Футбольный клуб «Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к петербургской команде.

Луческу было выплачено 2,5 млн евро при изначальном требовании компенсации в размере 4 млн евро за недоработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу еще остаются. Из штаба Луческу в «Зените» остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.

Источник — Фонтанка

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Комментарии
    Илья Лычагин
      Илья Лычагин, 28.06.2017 15:17
    +3
    а кто то сомневался
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    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 28.06.2017 15:42
    +1
    молодец, дожал фраерков
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    RomarioUA
      RomarioUA, 28.06.2017 15:44
    +1
    Дед циган нормально срубил бабла с рашиков за год
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    orl405
      orl405, 28.06.2017 15:47
    +3
    Главное что Толика не поперли!
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    saucheur1
    saucheur1, 28.06.2017 16:00
    0
    всё правильно, всё по законам цивилизованного общества, это только у нищебродов можно прокинуть бывшего тренера жертвуя всей командой, заранее зная о последствиях,типа перевода команды во 2-ую лигу или же ее полнейшего банкротства
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