Зенит выплатил Луческу компенсацию в размере €2,5 миллионов

Футбольный клуб «Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к петербургской команде.
Луческу было выплачено 2,5 млн евро при изначальном требовании компенсации в размере 4 млн евро за недоработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу еще остаются. Из штаба Луческу в «Зените» остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.
Источник — Фонтанка
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